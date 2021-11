La méteo: nou canvi de temps entre dimecres i dijous

El Pirineu ha rebut una forta nevada durant les últimes hores, una emblanquinada que sobretot ha afectat el vessant nord de la serralada, però que ahir a última hora del dia es va estendre. La neu ha agafat fins i tot al nord del Berguedà. Aquests són alguns dels gruixos més importants acumulats durant les últimes hores segons dades del Meteocat (dades en cm entre parèntesis l'altitud de l'observatori):

Lac Redon (2.200), 61

Baguergue (1.400), 50

Boí (1.200), 41

Tavascan (1.100), 28

Viella, 27

Espot (2.500), 17

Esterri d'Àneu, 12

Núria, 9,

Planoles, 9

Puigcerdà, 6

La Seu d'Urgell, 5

La Pobla de Lillet, 3

Bagà, 2

És una nevada important per ser novembre, però no inèdita. Al Lac Redon, per exemple, a finals de novembre del 2010 es va arribar a acumular un gruix de 127 cm després d'una nevada que el dia 30 va deixar gairebé un metre de neu. El 25 de novembre del 2015 l'estació també registrar un gruix màxim de neu de 125 cm. En molts altres anys hi ha hagut gruixos al voltant del mig metre de neu abans de l'1 de desembre.

Avui en general la neu ja no seguirà caient, tot i que a la tarda podrien reaparèixer precipitacions minses al vessant nord de la serralada pirinenca. En general farà sol, però circularan bandes de núvols prims que enterboliran el cel, sobretot a la tarda. Aquest matí no ha fet tant de fred com ahir, però l'ambient continua sent de ple hivern. Ahir un 86% de les estacions de les quals fem seguiment van baixar dels 5 graus. Avui aquesta dada s'ha situat en el 76%.

El fred ha arribat aviat, però les temperatures dels últims dies no són extraordinàries, en part perquè el vent evita que els termòmetres baixin encara més. Ahir la mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya va baixar fins a -0,9 graus, un valor que es pot trobar fàcilment en dies de novembre dels últims anys. El cap de setmana de la Puríssima de l'any passat la mitjana de les mínimes va arribar a baixar fins a -2,1 graus. El 2015 i el 2010 hi va haver mitjanes de les mínimes inferiors a -3 graus abans del desembre.

Arriben els mesos en què és més fàcil poder albirar Mallorca des de Catalunya. La situació de vent persistent del cap de setmana ha provocat que aquest matí la visibilitat fos excel·lent, i que el perfil de la serra de Tramuntana fos visible clarament des del Tibidabo. L'observador del Fabra, Alfons Puertas, ha pogut fer avui a primera hora una de les seves ja clàssiques fotografies del relleu mallorquí des de Barcelona.

El vent seguirà bufant amb ratxes fortes tant al Pirineu com a les Terres de l'Ebre i l'Alt Empordà. Aquesta matinada hi ha hagut cops de vent de fins a 106 km/h al santuari de Queralt, 99 km/h a Portbou, 76 a Mas de Barberans i 73 al pantà de Boadella. El vent afluixarà a partir del vespre, però tindrà altres moments de protagonisme durant la setmana. Un canvi de temps que arribarà dimecres a la tarda farà que dijous i divendres tramuntana i mestral tornin a bufar amb ratxes fortes al Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. Probablement en aquest cas les ventades no afectaran tantes comarques com aquest cap de setmana passat. Cap al final del cap de setmana que ve el vent podria tornar a ser fort, però això és més incert.

Demà també predominarà el sol, però a la costa i al prelitoral centrals el dia serà més variable que avui. Al voltant de Barcelona en alguns moments els núvols arribaran a ser abundants, però si arriba a ploure seran només quatre gotes. Demà també hi haurà intervals de núvols a Mallorca i a Menorca.

En general aquesta setmana tindrà moltes més hores de sol que l'anterior. Entre dimecres i dijous un nou canvi de temps provocarà noves nevades destacables al Pirineu. En aquest cas la nevada no es preveu tan general com la de les últimes hores, però sí que cal esperar gruixos de més de 15 o 20 cm de neu a les cotes altes del vessant nord del Pirineu, i nevades també per sota dels 1.000 metres a la Vall d'Aran, al nord del Pallars i a Andorra. El canvi de temps no deixarà pluja en general, però caldrà parar atenció a tempestes locals entre el Baix Empordà, la Selva i el nord del Maresme de cara a dijous a la matinada, uns ruixats que també afectaran Menorca i el nord de Mallorca. Seran xàfecs locals però intensos que podrien anar acompanyats de tempesta i descarregar calamarsa.

El fet que el vent afluixi farà que demà i dimecres la sensació tèrmica sigui més agradable durant el dia, però les nits continuaran sent fredes, i algunes mínimes de les pròximes matinades arribaran a ser més baixes que les del cap de setmana. El canvi de temps de dimecres a la tarda reactivarà el fred i mantindrà viva la sensació d'hivern.

Encara és aviat per concretar el temps del pont que s'acosta, però sí que es dibuixen algunes possibles tendències. L'inici del cap de setmana estarà marcat segurament per una pujada clara de la temperatura, però el més probable és que en l'inici de la setmana que ve el fred torni a augmentar. En la majoria de dies del pont segurament el fred serà més normal per a l'època que el dels últims dies, però no cal esperar temperatures suaus. Pel que fa a l'estat del cel hi ha poques possibilitats que torni a ploure de manera més o menys extensa, però sí que és bastant possible que les nevades segueixin apareixent intermitentment al Pirineu, sobretot al vessant nord de la serralada. El vent podria ser també protagonista.

Més rècords de pluja a les Balears

Aquest cap de setmana han seguit apareixent ruixats i tempestes a les Balears, alguns dels quals han descarregat calamarsades intenses. Amb les pluges d'aquest cap de setmana Maó acumula ja aquest mes 18 dies amb com a mínim 1 l/m² de precipitació. Amb dades des del 1970 aquest passarà a ser el mes amb més dies de pluja a l'aeroport de Menorca igualat amb l'octubre del 1976. En tot el mes han plogut 258 l/m² a Maó, una dada que no té precedents des de l'inici de la sèrie. A Palma els 242 l/m² d'aquest mes també suposen un rècord, en aquest cas han sigut 15 dies amb pluja superior a 1 l/m², una dada que iguala el rècord de l'abril de 1981.