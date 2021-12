Nou setge al tabac: Espanya estudia prohibir fumar a les terrasses i als cotxes

BarcelonaÉs un esborrany, però ja ha obert la caixa dels trons. L'ARA ha confirmat que el ministeri de Sanitat treballa en un nou pla antitabac que pretén augmentar els impostos a les cigarretes i als seus derivats i ampliar els espais lliures de fum, tal com va avançar ahir l'agència Efe. En concret, Sanitat valora la possibilitat d’apujar les taxes i de prohibir fumar dins dels cotxes “abans del 2023”, segons va explicar l'agència, que ha tingut accés directe a l’esborrany.

Les mateixes fonts apunten que el nou “Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2021-2025” ja s’hauria enviat tant a les societats científiques com a les comunitats autònomes perquè facin les aportacions pertinents abans del 15 de desembre. Consultat per l’ARA, però, de moment el departament de Salut de la Generalitat no ha confirmat ni la recepció ni tampoc ha volgut valorar l’esborrany. Fonts del ministeri citades per Europa Press remarquen que es tracta d’un document “tècnic” i “molt preliminar” que encara s’ha de perfilar amb les aportacions del sector sanitari i jurídic, per consensuar les restriccions que podria imposar o no la nova norma.

Què proposa el nou text del pla antitabac?

Entre les mesures estrella del document de 119 pàgines hi ha l’augment dels impostos. Segons l’esborrany el ministeri, vol “impulsar la revisió de la fiscalitat per aconseguir un increment i una aproximació del preu de tots els productes del tabac i dels dispositius d’escalfament utilitzats pel seu consum”. També “promoure que es gravin les cigarretes electròniques amb impostos especials”, fet que encariria sensiblement el preu del tabac.

El document també preveu ampliar els espais lliures de fum tant de cigarretes convencionals com de dispositius electrònics o amb tabac escalfat. El punt central són “els espais exteriors”, en referència a les terrasses de bars, restaurants i discoteques. També es preveu prohibir fumar als cotxes particulars i als parcs infantils. “Espanya tornarà a ser pionera, com ja ho va ser gràcies a la modificació del 2010, oferint un reconeixement especial de protecció als espais sensibles, com les zones de joc infantil i el seu entorn”, especifica l’esborrany.

Una altra proposta és fixar un embalatge genèric i igual per a tots els paquets de tabac per restar l'atractiu de les marques. Aquesta és una reivindicació històrica de les organitzacions que lluiten contra el tabaquisme. En concret, el text vol “adoptar mesures ja implementades en altres països de l’entorn europeu avalades per l’experiència i àmpliament sol·licitades per les societats mèdiques i científiques”. També es preveu regular millor la publicitat i la venda de tots els productes relacionats amb el tabac.

Reduir el consum un 30%

La llei antitabac, sense actualitzar des del 2010, estableix que Espanya hauria d’arribar a “una reducció relativa al 30% en el consum de tabac l’any 2025”, una fita marcada per l’Organització Mundial de la Salut en relació a les xifres del 2010. Així, el ministeri de Sanitat vol fer baixar la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, com ara patologies cardiovasculars, càncers, diabetis i malalties respiratòries cròniques, a més de reduir la taxa de fumadors diaris un 5% el 2040 (i fins a un 7% entre els fumadors més joves).

Precisament en el cas dels joves de 15 a 24 anys, l'objectiu és reduir el consum en un 20%. “És factible sempre que es posin en marxa com més aviat millor les mesures recollides en aquest pla integral, que suposaran la base de la política nacional sobre tabaquisme”, diu el document.