L'OMS sí que recomana la vacuna d'Oxford per a totes les edats

londresL'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha recomanat aquest dimecres la vacuna d'Oxford/AstraZeneca (AZD1222) per a tots els adults, fins i tot aquells per sobre de 65 anys. L'entitat s'afegeix així a la recomanació de l'Agència Europea de Medicaments, que el 29 de gener va aprovar-ne l'ús per a totes les edats. Tant l'OMS com l'EMA entren d'aquesta manera en contradicció amb diferents reguladors europeus, que n'han vetat l'aplicació, en alguns casos, com Alemanya, per sobre dels 65 anys i en d'altres, com Espanya, per sobre dels 55.

Els experts de l'OMS també consideren que s'hauria d'utilitzar fins i tot en països on circulin variants de coronavirus que farien que la vacuna sigui menys efectiva. D'acord amb les conclusions provisionals, la vacuna és efectiva en un 63% en general. No obstant això, les dades dels assaigs a Sud-àfrica mostren que la vacuna ofereix una "mínima protecció" contra malalties lleus i moderades. La variant apareguda en aquest país hauria adquirit mutacions que semblen ajudar a eludir la immunitat de les vacunes i de les infeccions anteriors. No obstant això, els científics d'Oxford encara consideren que la seva vacuna evitarà que les persones puguin patir greus malalties per covid-19 i que acabarien necessitant tractament hospitalari.

"No hi ha cap raó per no recomanar-ne l'ús, fins i tot en països amb circulació de la variant", va dir el doctor Alejandro Cravioto, president del grup assessor estratègic d’experts en immunització de l’OMS, que també ha dit que s’hauria de donar la vacuna sense un límit d’edat. "S'hauria de vacunar les persones majors de 65 anys".

A més del de l'Agència Europea de Medicaments, el dictamen de l'OMS coincideix amb el del regulador del Regne Unit (MHRA), que va ser el primer del món occidental que va autoritzar la vacuna d'Oxford a finals de desembre.

L'OMS assegura que malgrat que només hi ha un nombre reduït de majors de 65 anys en els assajos fets –raó per la qual molts reguladors europeus no l'han acceptat per a l'ús general–, s'esperava que l’impacte de la vacuna fos el mateix que per als més joves. En les recomanacions provisionals publicades es diu: "Les respostes immunes induïdes per la vacuna en persones grans estan ben documentades i se semblen a les d'altres grups d'edat. Això suggereix que és probable que la vacuna sigui eficaç per a les persones grans. Tenint en compte la totalitat de les proves disponibles, l'OMS recomana utilitzar la vacuna en persones de 65 anys o més".

Una altra de les recomanacions de l'Organització és que l'aplicació de les dues dosis es produeixi amb una diferència d'entre 8 i 12 setmanes. "Les anàlisis exploratòries han indicat que l'eficàcia després de les segones dosis augmentava amb intervals creixents entre la primera i la segona", diu l'avaluació provisional feta pública per l'OMS. "La vacuna és eficaç contra el covid-19 confirmat [amb una PCR analitzada en laboratori] des de 22 dies després de la primera inoculació i va persistir fins a almenys 12 setmanes fins que se'n va administrar una segona".

L'OMS salva el programa Covax d'immunització per a països en desenvolupament, que han de beneficiar-se de la vacuna d'Oxford

Amb independència de les virtuts o mancances de la vacuna d'Oxford, el dictamen fet per l'OMS evita posar en risc que el programa Covax de distribució de vacunes entre els països més pobres es vegi compromès a curt termini. Els plans de l'Organització hi preveuen la distribució de 336 milions de dosis fins al juny. Justament arran de les informacions que qüestionaven l'eficàcia de la vacuna d'Oxford en casos lleus i moderats contra la variant sud-africana, aquest país va aturar i escalonar el procés i ara considera si vendre una part de les dosis d'Oxford que ja té en el seu poder.

Encara que en general la població africana i dels països en vies de desenvolupament és més jove que la d'Europa i el món occidental, que l'OMS hagués vetat la vacuna d'Oxford per als majors de 65 anys hauria suposat un veritable entrebanc per al seu calendari d'immunització global.

Europa i la Sputnik V russa

D'altra banda, l'Agència Europea de Medicaments ha volgut aclarir aquesta tarda qualsevol ombra de dubte sobre el futur en l'àmbit de la Unió Europea de la Sputnik V, produïda per l'Institut Gamaleya rus. En un comunicat, l'EMA ha assegurat que "fins ara, l'Agència no ha rebut cap sol·licitud de revisió continuada ni una d'autorització de comercialització" per a la vacuna, malgrat que algunes informacions indiquen el contrari".

Tot i així, l'EMA admet que els desenvolupadors russos "han rebut assessorament científic" sobre "orientacions reguladores i científiques per al desenvolupament de la seva vacuna". L’Agència sí que ha inclòs la vacuna Sputnik V a la llista de medicaments i vacunes covid-19 que han rebut aquest assessorament científic.