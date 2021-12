Paraulògic, el joc lingüístic online que s'ha fet viral

BarcelonaEl nou repte viral té un nom: Paraulògic. Aquest joc online i gratuït creat per Rodamots i basat en l'Spelling Bee del New York Times està tenint molt èxit a jutjar pels comentaris que se'n deriven a les xarxes i per algunes polèmiques lingüístiques que ha despertat.

El joc es va crear per celebrar els 5.000 mots de Rodamots i està pensat per jugar-hi des d'un ordinador, un mòbil o una tauleta entrant en aquesta adreça. Les instruccions són senzilles, i d'aquí ve part del seu èxit: el joc proposa cada dia una combinació de 7 lletres, amb una al mig que cal utilitzar sempre. Les lletres es poden repetir, tot i que les paraules en necessiten un mínim de tres, i com sempre hi ha mots que queden fora de joc: només poden ser paraules que apareguin al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), dels verbs només s'accepten els infinitus i no s'accepten noms propis. D'altra banda, cada dia hi ha almenys un mot amb totes les set lletres, que rep el nom de tuti.

El repte s'ha fet viral i ja ha causat alguna polèmica, com la indignació d'ahir d'alguns tuitaires perquè les paraules tiet i tieta no estan acceptades al DIEC.

Avui el poble català tot ell s'uneix en un sol clam: per què "tiet" i "tieta" no són al diccionari? (@iec) — Maria Nicolau (@MAlbercocs) 13 de diciembre de 2021

El joc fa més d'un mes que funciona i els seus organitzadors expliquen que també serveix per aprendre, ja que gràcies a l’Institut d’Estudis Catalans cada vegada que escriviu un mot correcte se'n pot veure la definició a sota.