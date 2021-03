Macron, forçat a tancar les escoles durant tres setmanes

Disponible en: cat

BarcelonaEl govern presidit per Emmanuel Macron no es podia quedar més de braços plegats. La situació als hospitals és gairebé insostenible, amb les unitats de cures intensives saturades. És per això que el president francès ha anunciat aquest dimecres el tancament d'escoles bressol, escoles i instituts durant tres setmanes, després de la Setmana Santa. En concret, les classes es faran a distància la setmana vinent, i després es faran vacances, del 12 al 25 d’abril. No serà fins el 26 d’abril, doncs, que l’alumnat de menys de 10 anys tornarà l’escola, mentre que la resta seguiran les classes des de casa fins al 3 de maig. “Els pares i mares que s’hagin d’ocupar dels fills i que no puguin teletreballar, tindran dret a l’atur parcial”, ha afegit Macron.

Fins ara, el govern es resistia a tancar les escoles mentre la situació sanitària es mantingués –dins de la gravetat– estable. De fet, ahir, el president francès es va penjar una medalla perquè els centres educatius han estat oberts durant 42 setmanes seguides. Però el nombre de pacients de covid-19 va depassar dilluns el del pic de la segona onada de novembre i més de 5.000 persones estan ingressades a l'UCI. El govern ha ampliat ja fins a 7.000 el nombre de llits d'UCI disponibles i Macron ha anunciat que continuarà creixent fins als 10.000.

El crit d’alerta del personal hospitalari sobre el terreny ha estat el detonant que ha fet moure peça Macron. Especialistes en reanimació i urgències van advertir fa uns dies que es veuran obligats a triar els pacients a les UCI, amb coronavirus o sense, “per salvar el màxim de vides possibles”. Una crua realitat que s’intensificarà per la falta de mans i de màquines, però que ja fa dies que ha començat amb la desprogramació del 40% de les operacions no urgents a la regió de l’Illa de França, on hi ha París, una de les més afectades per la saturació hospitalària.

Fins ara, Macron havia aguantat les pressions i confiava que la campanya de vacunació faria efecte, però el cert és que, de moment, només 3 milions de persones han rebut les dues dosis de la vacuna (més de 8 milions i mig n’han rebut una) dels 67 milions d’habitants. Per agilitzar el procés, el govern té previst l’obertura d’una trentena de grans centres de vacunació en els pròxims dies. De fet, l’objectiu és que 20 milions de francesos estiguin vacunats a mitjans de maig. Una data que el sector de la restauració i el cultural esperaran amb candeletes, perquè el president ha deixat entreveure que podria marcar la reobertura.

Tancament del comerç no essencial

A banda del tancament de les escoles, el president també ha anunciat que les mesures que estan en vigor des de fa dues setmanes en els 19 departaments del país més afectats per la pandèmia s’estendrien a tot el territori a partir de dissabte i durant quatre setmanes. És a dir, tancament dels comerços no essencials (amb excepcions com ara llibreries o bé perruqueries) i prohibició de moure’s de la regió. A més, s’haurà de prioritzar el teletreball. Per contra, tothom es podrà desplaçar en un perímetre de fins a 10 quilòmetres de distància del seu domicili sense limitació de temps. Una mesura ben rebuda per la població per evitar l’ofegament domiciliari.

A part del factor sanitari, també hi havia un factor polític en aquest enduriment de les restriccions, un motiu pel qual s’hauria retardat la decisió. El president s’ha entestat en no tornar a confinar estrictament el país, no només per la salut mental i econòmica de les llars, sinó també perquè sovint s’associa amb el fracàs de les decisions governamentals per frenar els contagis. A més, l’acceptació social, econòmica i psicològica d’un nou confinament no seria la mateixa un any després de l’inici de la pandèmia. És per això també que, fa dues setmanes, el govern va fer malabarismes lingüístics per anunciar les restriccions als departaments afectats. Per no parlar de confinament, el govern s’hi va referir com les “noves mesures de frenada massiva”, una mena de confinament híbrid que molts francesos no han acabat d’entendre.

L’oposició tampoc desaprofita l'ocasió. Dimecres al matí, l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va augmentar una mica més la pressió sobre Macron i va anticipar-se als anuncis demanant el tancament de les escoles a la capital francesa. Hidalgo va especificar que “uns 20.000 alumnes” no hi assistien actualment perquè estan malalts o confinats. Des del dilluns, el ministeri d’Educació va ordenar la supressió de les classes durant una setmana cada vegada que es detectés un cas positiu en les escoles i els instituts dels 19 departaments en els quals es van incrementar les restriccions a mitjans de març. Una ofensiva mediàtica ben estudiada per Hidalgo, possible candidata a les eleccions presidencials de l’any vinent i, per tant, futura rival de Macron. Hidalgo va justificar la seva demanda per la gravetat de la situació sanitària però també per “una gran desorganització”, enviant així un dard enverinat cap a l’Elisi.