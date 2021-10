La méteo: ruixats puntuals per començar un cap de setmana molt de tardor

BarcelonaAquest migdia l'ambient ha sigut una mica més càlid que ahir a Ponent, però en canvi la temperatura ha baixat en moltes comarques, sobretot al Pirineu i en comarques de Girona. D'entre les màximes més altes destaquen els 25,9 graus de Tortosa, els 25,1 de Seròs, els 24,5 de Viladecans o els 24,4 de Girona. Temperatures bastant normals per a l'època en el context de canvi climàtic actual.

En alguns indrets aquest matí encara ha fet més fred que els últims dies. És el cas per exemple de Das, a la Cerdanya, on avui la temperatura mínima ha baixat fins a -2,8 graus, la més baixa des del 2 de maig.

A Olot i a Girona la mínima ha baixat fins als 6 graus, i a les Borges Blanques fins als 7. La mitjana de les mínimes per al conjunt de Catalunya ha sigut lleugerament més alta que ahir, però continua la dinàmica de temperatures nocturnes baixes per a l'època. La falta de vent i de canvis de temps de cara als pròxims dies afavorirà que les pròximes nits siguin força fredes en zones enclotades interiors.

Demà els intervals de núvols aniran a més a la costa i al prelitoral, i es repetiran els núvols baixos i les boires a la Catalunya Central. El temps serà una mica més insegur i s'escaparan ruixats molt irregulars a la costa. Els xàfecs descarregaran bàsicament sobre el mar, però cal tenir en compte la possibilitat de ruixats també en punts del Camp de Tarragona, del Penedès o del Garraf, sobretot al matí.

La temperatura del mar segueix sent alta, fet que pot afavorir que aquests ruixats més aviat puntuals puguin ser destacables allà on apareguin. A Barcelona l'aigua s'ha refredat 1,5 graus durant l'última setmana, però encara es manté a 22,5 graus, segons dades de l'observador Diego Lázaro.

Durant la matinada i el matí de diumenge el temps seguirà sent insegur a la zona del golf de Sant Jordi, i encara no seran descartables ruixats puntuals al delta de l'Ebre o al Camp de Tarragona. En general diumenge serà un dia amb més sol que núvols. Les boires i els núvols baixos seguiran provocant un temps variable en sectors pròxims a la costa i també a la Catalunya Central. Dilluns i dimarts farà més sol en aquestes comarques, i a la resta el temps seguirà sent agradable. Al Pirineu occidental és probablement on més hores de sol hi haurà els pròxims quatre dies.

Pel que fa a la temperatura, els dies vinents no hi haurà gaires canvis de masses d'aire. Dilluns i dimarts farà una mica més de calor al migdia, però seran canvis poc notoris. En general, cal tenir en compte que els pròxims set dies la sensació serà de plena tardor, amb un fred una mica avançat per a l'època si es té en compte el que ha anat passant en les últimes tardors.

No hi ha indicis de cap estiuet fins com a mínim la segona quinzena de l'octubre, cosa que no vol dir que els migdies no puguin ser assolellats i agradables. Tampoc sembla gens probable que a mitjà i a llarg termini arribin noves situacions de pluges o nevades, ni tan sols al Pirineu. El tram central de l'octubre fa pinta de força estable i sense gaires sorpreses.

Júpiter, Venus i entremig la Lluna

Els pròxims dies valdrà la pena posar atenció al cel durant els vespres. Ja fa dies que Júpiter i Venus es veuen molt brillants, el primer situat cap al sud, i l'altre ubicat més a l'oest. Són ben fàcils d'ubicar fins i tot a la ciutat. De fet, a prop de Júpiter també es pot veure Saturn, tot i que aquest és molt menys brillant i requereix un cel una mica fosc per veure'l a ull nu.

La novetat dels pròxims dies serà que la Lluna creixent es veurà entre els dos planetes just quan es pon el sol. Demà serà un fil molt prim de Lluna que caldrà buscar just a tocar de Venus, cap a l'oest. Amb el pas dels dies el nostre satèl·lit s'anirà veient cada vespre més il·luminat al mateix temps que avançarà cap a Júpiter i Saturn.