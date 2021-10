Per què està revifant la pandèmia al Regne Unit?

LondresÉs la tàctica de l'estruç: ficar el cap sota terra per ignorar què passa al voltant. I és el que està fent, un cop més, el govern britànic de Boris Johnson davant l'espectacular creixement de contagis de covid de les últimes setmanes. Una pujada que, d'acord amb la interpretació que en fa per a l'ARA el catedràtic de farmacologia de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra, està causada per "un increment molt gran i ràpid de casos en nens de 12 a 15 anys, que no han sigut vacunats". "Els nens passen la infecció als seus pares i familiars, i ja hi tornem a ser".

La situació comença a ser tan alarmant que l'entitat que representa les diferents organitzacions d'hospitals i centres sanitaris d'Anglaterra, la confederació de l'NHS, ha demanat aquest dimecres la reintroducció de mesures restrictives per combatre la pandèmia per evitar el risc d'una nova crisi sanitària com la de l'hivern passat, quan al mes de gener es van registrar més de mil morts diaris de mitjana.

I aquesta tarda, el govern no ha tingut més remei que oferir una conferència de premsa especial -com en els pitjors dies de la pandèmia, quan en feia una diària- per encoratjar tots aquells que encara no s'han vacunat a fer-ho i per demanar a qui ja tingui la pauta completa que, si se'ls indica que es posin un reforç, que no el rebutgin. "No només per salvar vides sinó per continuar mantenint les llibertats" que el programa de vacunació ha permès recuperar. "Ningú no vol tornar enrere ara".

I és que el ministre de Sanitat, Sajid Javid, acaba d'admetre, des de Downing Street, que el nombre d'infeccions diàries "podria arribar a les cent mil" i que, al ritme actual, "els serveis hospitalaris comencen a patir una gran pressió, perquè ens acostem a les mil hospitalitzacions diàries". "La pandèmia no s'ha acabat", ha recordat, circumstància de la qual els britànics, però sobretot els anglesos, esperonats per la lleugeresa del primer ministre, no la perceben així. "Tots nosaltres hem de recordar que aquest virus s'estarà amb nosaltres molt de temps i que continua sent una amenaça".

Javid ha informat que, de moment, no hi haurà cap canvi de criteri. Però ha sigut prudent: "Continuarem vigilants", ha dit. I ha afegit: "Redoblarem els esforços per encoratjar la gent perquè es vacuni". I ha demanat també que tothom assumeixi la seva responsabilitat. A més de les vacunes, el ministre ha recordat que "hi ha moltes més coses que podem fer per ajudar a contenir la propagació del virus. Per exemple, trobar-se a l'exterior quan sigui possible; i si no, ventilar els espais". I també ha recordat que és possible dur mascareta, un senzill gest que la gran majoria dels diputats no fan quan són a la cambra dels Comuns. De fet, a la conferència de premsa a Downing Street, presencial, gairebé ningú no en duia.

Una de les dades més significatives que ha aportat el ministre és que, deu mesos després de començar la campanya d'immunització, encara hi ha "quasi cinc milions de persones més grans de 16 anys que no han rebut la vacuna".

140.000 Nous contagis entre dilluns i dimecres confirmen la tendència creixent de les últimes setmanes

Davant d'aquesta situació, Matthew Taylor, cap executiu de l'organisme, insta el govern a fer obligatori l'ús de les mascaretes en determinats espais, introduir el passaport covid –mesura promesa per Johnson per a Anglaterra, però abandonada per la manca de suport dels diputats– i impulsar que hi hagi més teletreball. "La qüestió –diu Taylor– és aquesta: actuem sobre la base de totes les evidències que tenim, i prenem les mesures que hem de prendre, malgrat tots els inconvenients que ocasionen, per reduir la pressió sobre l'NHS, o entrem en una nova crisi". Prieto-Alhambra hi està totalment d'acord. Però recorda que "sensat i Johnson són quasi antònims" i, per tant, no es pot esperar un comportament raonable des de Downing Street per fer front a l'esclat actual. El govern va descartar dimarts a la tarda fer cap pas enrere, almenys per ara, segons ha tornat a confirmar el ministre de Sanitat aquest dimecres.

Mesures mitigadores

Les causes de la revifada són de tres tipus, també segons Prieto-Alhambra: "Falta de restriccions i mesures mitigadores de cap mena, incloent-hi les mascaretes; la vacunació molt tardana dels adolescents de 12 a 15 anys, i si hi ha certa pèrdua d’efectivitat vacunal amb el temps en gent gran, com alguns diuen: aquest país va començar abans la vacunació i en veurà els efectes abans que d’altres".

De fet, tot i haver sigut pioner, amb l'excepció d'Israel, el Regne Unit ja no ocupa cap dels deu primers llocs del rànquing de la taxa de vacunació del món. Durant les dues primeres setmanes d’octubre, la proporció de residents de més de 12 anys que han rebut almenys una dosi amb prou feines s'ha mogut.

A més, ara es podria estar assistint a la confirmació apuntada pel catedràtic d'Oxford segons la qual cinc o sis mesos després de la immunització, la protecció de les vacunes disminueix. Precisament, les dades d'Israel indiquen que, malgrat un repunt, els casos han tornat a baixar un cop s'ha estès prou el reforç entre la gent gran.

És preocupant, la situació? Les paraules del ministre Javid ho deixen ben patent. I les últimes xifres setmanals indiquen que a les illes Britàniques, especialment a Anglaterra, l'increment d'hospitalitzacions i de morts creix per sobre del 10% cada set dies, per bé que només suposen encara el 20% de les de principis del 2021. Dimarts, per exemple, el nombre d'infeccions va arribar a les 43.738 i les defuncions a les 223. Dilluns es van fregar els 50.000 contagis, tot i que les morts en van ser moltes menys, 45. I aquest dimecres tornen a acostar-se a aquesta xifra: 49.139 infeccions i 179 morts. En l'última setmana, però, hi ha hagut un 17,1% més de nous casos, un 21,1% més de morts i un 11,2% més d'hospitalitzats: 6.074.

Un mirall per a Catalunya?

¿És possible que l'augment actual condueixi a una onada com la de l'hivern, segons deia dimarts a l'Evening Standard David King, l'exassessor científic en cap del govern? Podria ser, es responia.

Hi ha una nova variant més contagiosa? Pel que fa a aquest punt, l'alarma no és generalitzada. Andrew Pollard, el cap de l'equip que va desenvolupar la vacuna d'Oxford/AstraZeneca, ha afirmat aquest dimecres al programa Today, de BBC Radio 4: "El descobriment de noves variants és, per descomptat, important, però no hi ha res que indiqui que aquesta nova mutació serà la següent que substituirà a la delta. I, fins i tot si ho fa, la delta és molt bona a l'hora de propagar-se entre una població vacunada. I una de nova pot ser una mica millor, però és poc probable que canviï la situació general de manera dramàtica". En relació amb aquest punt, el ministre també ha afirmat que la nova versió de la delta, coneguda com a AY4.2, s'està estenent a hores d'ara. "I encara que no de moment no hi ha cap raó per creure que és una amenaça més gran, la pròxima variant, o la següent, potser ho serà".

El perill a Espanya és que ara hi hagi la mateixa actitud que al Regne Unit i facin com si la pandèmia s'hagués acabat, perquè els casos pujaran ” Salvador Macip Professor i investigador de la Universitat de Leicester

¿Cal que Catalunya en prengui nota, en especial davant l'augment de la taxa de reproducció, ja per sobre de l'1, com aquest dimecres s'ha confirmat? El professor i investigador Salvador Macip, de la Universitat de Leicester, aporta una reflexió tan interessant com evident: "El que passa al Regne Unit és que no es pot fer veure que no hi ha pandèmia", que és exactament el que Boris Johnson va decidir el famós "dia de la llibertat", el 19 de juliol. "Ara hi ha 20 cops més casos al Regne Unit que a Espanya. Encara que la mortalitat sigui baixa, també n'hi haurà 20 cops més! Passa igual amb els ingressos hospitalaris. Sempre hi ha un percentatge de no vacunats i de vacunats que no estan protegits, encara que sigui baix. Com més contagis, més puja el nombre absolut d'afectats. Estem encara en plena onada al Regne Unit, amb tants casos com a principis d'estiu, el que passa és que la mortalitat continuarà relativament baixa en comparació amb l'any passat perquè les vacunes funcionen".

La protecció de les vacunes

Els efectes positius de la vacunació són una altra evidència. Ho confirmen les dades disponibles. Entre el juliol i l'octubre d’aquest any hi ha hagut poc més de tres milions de casos i unes 79.000 persones han acabat a l’hospital. De l'octubre del 2020 al gener del 2021 hi va haver poc més de 2,7 milions de casos, però més de 185.000 malalts van necessitar tractament hospitalari.

Així doncs, ¿és possible un altre confinament al Regne Unit? Fins i tot l'epidemiòleg Neil Ferguson, de l'Imperial College de Londres, un dels primers científics a advertir de la seriositat de la situació a la Xina i que va forçar el canvi de parer de Boris Johnson el març del 2020 per acabar confinant el país, assegura que no. El millor és la prudència, recorda Macip. A Catalunya i Espanya, on la situació està, de moment, sota control, "el perill és que ara hi hagi la mateixa actitud que al Regne Unit i facin com si la pandèmia s'hagués acabat, perquè els casos pujaran". Ras i curt: Macip recorda que la pandèmia continua ben viva.