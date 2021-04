El risc de morir per covid cau més d'un 95% a les residències després de la vacunació amb Pfizer

Disponible en: cat

BarcelonaEl 92,3% de les persones que viuen en residències han rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer i els efectes observats en aquests primers entorns immunitzats, on es va viure la cara més dramàtica de la pandèmia, són esperançadors. La vacunació evita entre un 88% i un 95% dels nous contagis, però, sobretot, salva vides: l'administració de les dues dosis espaiades per 21 dies atorga un 95% de protecció davant del risc d'hospitalització i mort per covid-19. Aquest és el resultat d'un estudi elaborat a partir del seguiment de 28.594 residents, 26.238 treballadors en geriàtrics i 61.951 professionals sanitaris vacunats fins al 5 de març. La principal autora de l'anàlisi, la primera d'àmbit estatal que constata l’eficàcia de Pfizer, és la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas.

L'estudi va excloure un total de 10.420 residents, 3.991 treballadors en geriàtrics i 12.919 professionals sanitaris que s'havien infectat prèviament de covid. Dels 28.594 residents inclosos a la cohort, 2.405 van contagiar-se després de la vacuna, la majoria en els primers dotze dies després de la primera dosi, quan el cos encara no ha generat prou anticossos. Del total de residents, 383 van ser hospitalitzats i 409 van acabar morint.

L'anàlisi –finançada parcialment pel sistema nacional de salut del Regne Unit– demostra que una única dosi de Pfizer redueix un 42% el risc d'infecció entre les persones que viuen en residències i que l'administració de les dues dosis aconsegueix reduir un 88% els positius. Rebre les dues injeccions també desploma en un 97% el risc d'acabar hospitalitzat i en un 98% el risc de mort. Els investigadors alerten, però, que tot i aquesta modesta protecció s'han de mantenir les mesures de protecció alternatives, especialment durant les dues primers setmanes posteriors a la vacunació.

Professionals també més protegits

El patró es repeteix entre el personal sanitari i sociosanitari, en què es redueixen el 32% i el 35% dels positius amb una única dosi, respectivament. Amb les dues vacunes, els contagis entre professionals sanitaris cauen un 95% i entre el personal de residències un 92%. Les dades de l'estudi assenyalen que dels 26.238 treballadors geriàtrics analitzats, 1.584 es van contagiar, 35 van entrar en un hospital i cap d'ells va morir. Pel que fa als 61.951 professionals sanitaris inclosos en l'estudi, 2.672 van donar positiu, 76 van acabar hospitalitzats i un va acabar morint.

Segons l'estudi, la vacunació s'associa amb una reducció del 85% al 96% de la infecció en tots tres col·lectius. Els resultats tenen una vigència de màxim dos mesos, ja que és el període de temps seguit fins al moment, i si bé els investigadors admeten que calen més dades sobre els efectes a llarg termini de les vacunes, també destaquen que els resultats "haurien de tranquil·litzar la població sobre els principals beneficis associats amb la campanya de vacunació en curs a Espanya i altres llocs".

L'estudi s'ha publicat a la revista científica The Lancet i és el primer treball mundial sobre l'eficàcia clínica de la vacuna de Pfizer en residències geriàtriques. Juntament amb Cabezas, el signen, entre d'altres, el catedràtic del Centre Estadístic en Medicina de la Universitat d'Oxford Daniel Prieto-Alhambra i el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon.