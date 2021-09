Catalunya posa punt i final a les restriccions que afecten drets fonamentals: s'acaba la limitació de deu persones a les reunions

BarcelonaFi a les restriccions que afecten drets fonamentals. Primer va ser el toc de queda, que el Govern va eliminar a finals d'agost després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en denegués l'última pròrroga. A partir de divendres, el Govern tampoc demanarà a la Justícia prorrogar la limitació de deu persones a les reunions ni mantenir l'aforament d'un 70% als actes de culte, segons ha avançat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Les limitacions hauran estat vigents 56 dies i s'aixecaran a les portes de la Diada i de la Mercè. De fet, l'executiu ha assegurat en un comunicat que la finalitat de la nova resolució és fer "compatible" el dret de manifestació amb preservar la salut pública.

El Procicat s'ha reunit aquest dimarts per acabar de polir els últims serrells de la resolució que es publicarà divendres. El document també preveu ampliar del 30% al 40% l'aforament en espectacles esportius de més de 10.000 persones a l'aire lliure. En instal·lacions i equipaments tancats amb capacitat per a més de 10.000 persones el topall es fixarà en un 30% de l'aforament.

L'aixecament de les restriccions no afecta l'oci nocturn, que encara continuarà tancat. Plaja ha assegurat que aquesta obertura es farà "com més aviat millor", però ha defensat que encara no és possible. "Ara no es donen les circumstàncies", ha conclòs. No ha volgut aclarir si seria possible que ja s'obrís per les Festes de la Mercè de Barcelona, al·legant que la Generalitat treballa "setmana a setmana". El departament de Salut és partidari d'esperar que es buidin les UCI i que millorin els indicadors de covid-19 per permetre'n la reobertura. A més, hi ha una altra variable que la Generalitat vol tenir controlada primer abans de decidir novetats sobre l'oci nocturn, i és que dilluns vinent comencen les escoles i això també podria tenir impacte en les dades epidemiològiques.

Tot i aixecar el topall de persones a les reunions, la Generalitat continua mantenint que les trobades es limitin a un màxim de 10 persones, excepte que es tracti d'un nucli convivent. L'executiu deixa clar que la mesura s'aprova pensant en mantenir el dret de reunió i coincideix amb les mobilitzacions que es portaran a terme per l'Onze de Setembre. La resolució també elimina l'obligatorietat de fer concentracions estàtiques, la qual cosa permet que es puguin tornar a fer manifestacions i deixa sense efecte el tancament dels accessos al transport públic més propers.

D'aquesta manera la Diada del 2021 tornarà a assemblar-se a les prepandèmiques, després d'una celebració atípica el 2020. Malgrat tot, es continua demanant una distància d'1,5 metres entre els assistents a les mobilitzacions (excepte si pertanyen a la mateixa bombolla de convivència) i s'instarà els organitzadors a controlar l'aforament per garantir l'espai entre persones. La resolució també demanarà limitar l'ús de pancartes o altres objectes compartits, i farà obligatori en aquestes convocatòries l'ús de la mascareta i del gel hidroalcohòlic.

Certificat covid i vacunes

Plaja també ha dit que ara mateix l'opció d'implantar un certificat covid que permeti l'accés a determinats espais a la població vacunada no es planteja a Catalunya. "No està sobre la taula", ha assegurat. Un dels arguments de l'executiu català és que quatre comunitats han intentat promoure'l i s'han topat amb la justícia. També ha negat que la Generalitat hagi pressionat l'Estat perquè sigui el govern espanyol qui impulsi la mesura globalment per, així, tenir més garanties de no topar després amb la negativa dels jutges.

La portaveu ha insistit que hi ha vacunes a disposició de tots els sectors de la població que encara no s'han acostat als centres de vacunació: "Per responsabilitat individual i col·lectiva, vacunem-nos", ha insistit el mateix dia que el departament de Salut ha avançat que estudia fórmules com oferir descomptes en espectacles per incentivar que la població es vacuni. Plaja no ha volgut confirmar aquests descomptes, però sí que ha admès que hi ha una certa preocupació perquè hi ha certs sectors de la població que no s'estan vacunant. "Les neveres estan plenes i hi ha un sector que no s'està vacunant", ha explicat.