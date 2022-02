Sol i tramuntana per començar una setmana en què no són descartables algunes pluges

Escolta aquí la previsió del temps

Aquest dilluns ha començat amb menys fred que ahir en general. Ahir gairebé la meitat de les estacions van baixar sota zero, però avui aquesta dada s'ha quedat en el 32%. Les mínimes sí que han sigut una mica més baixes en punts del Maresme, del Vallès i al voltant de Barcelona, on ahir els núvols encara van frenar lleugerament la baixada del termòmetre. D'entre les mínimes més baixes d'avui destaquen els -5 ºC del Pont de Suert i de Torà, els -4 de Cardona i els -3 de Mollerussa i de Lleida (la Femosa).

Al migdia avui l'ambient serà tant o més agradable que ahir. Els 15 ºC se superaran amb més facilitat que durant el cap de setmana, en un dilluns de cel serè i només algunes bandes de núvols prims, sobretot al terç nord de Catalunya. Només al vessant nord del Pirineu hi haurà núvols més compactes. La tramuntana i el mestral es deixaran sentir amb cops que poden arribar a superar els 50 km/h en els indrets habituals. Al matí el vent es deixarà sentir més en comarques del sud i, en canvi, a la tarda bufarà més a l'Empordà i a Menorca.

Demà el temps no canviarà gaire, però a la tarda i al vespre augmentaran els núvols baixos a la costa i en punts de la Catalunya Central. La humitat serà més alta, i això afavorirà que el cel pugui quedar mig tapat en molts punts de la meitat est. Aquests núvols i boires també hi seran dimecres al matí, però amb el pas de les hores s'aniran esqueixant.

Aquest augment de la humitat evitarà nits marcadament fredes com les últimes, però també farà que els migdies siguin una mica menys suaus que ahir o avui. Tot plegat, canvis poc notoris. Cap al final de setmana hi haurà una entrada d'aire fred més marcada. El cap de setmana que ve l'ambient serà més marcadament d'hivern que els últims dies, però el més probable és que aquesta baixada quedi compensada per una pujada més clara dels termòmetres la setmana que ve. És a dir, el fred mantindrà el to els dies vinents i fins i tot augmentarà el cap de setmana, però a llarg termini és bastant possible una nova pujada clara.

¿Aquesta setmana arribaran per fi algunes pluges? La resposta a aquesta pregunta encara no se sap del cert. Alguns models de previsió fan pensar que no, però d'altres mantenen la porta oberta al fet que entre divendres a última hora i dissabte el canvi de temps pugui provocar una tongada de pluges i nevades mínimament destacable, sobretot en comarques centrals i de l'est. Amb els models de previsió d'avui aquest no és l'escenari més probable, però caldrà veure cap on es decanta la balança en posteriors actualitzacions.