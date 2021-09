El Suprem espanyol avala que s’exigeixi el passaport covid per entrar a bars

BarcelonaLa justícia torna a marcar les mesures de la pandèmia. El Tribunal Suprem diu sí a l'opció que es pugui exigir el passaport covid per entrar als establiments de restauració, hostaleria, oci nocturn i joc. La sala ha acceptat la petició de la Xunta de Galícia, que vol que es pugui demanar aquest document per accedir a alguns locals o, com a alternativa, presentar una prova PCR o d’antígens negativa feta en les últimes 72 hores o demostrar que s’ha passat el virus. El criteri del Suprem difereix del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, que havia rebutjat convertir el passaport covid en un requisit. L'alt tribunal, en canvi, considera que “el benefici que proporciona [...] és molt superior al sacrifici que comporta l’exigència de presentar la documentació”. La posició del Suprem estableix jurisprudència a Espanya i obre la porta a aplicar aquesta mesura a altres comunitats, com ara Catalunya.

La Generalitat ha descartat fins ara fer cap moviment per impulsar el passaport en solitari i veient que els tribunals superiors tombaven les iniciatives d'algunes comunitats. El departament de Salut ha defensat que el debat i la iniciativa fos estatal i que el tema s'abordés, en tot cas, al consell interterritorial que es reuneix periòdicament. Però la decisió de l'alt tribunal canvia l'escenari i dona empara perquè altres comunitats segueixin l'exemple de Galícia.

Les patronals de les discoteques catalanes ja han mogut fitxa i s’agafen a aquesta sentència del Suprem per tornar a obrir. Fecalon vol que s’implanti el passaport covid per autoritzar la reactivació de l’oci nocturn. Fecasarm també aposta per controlar el dret d’admissió i evitar que es repeteixi la situació del juny, quan els locals van obrir amb un pla sectorial que no incloïa cap control sobre si hi havia positius de covid. De moment la Generalitat no s’hi ha pronunciat, tot i que la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, farà una roda de premsa aquest dimecres al migdia per la vacunació del covid en què podria valorar si la posició de l’alt tribunal implica que el Govern prengui una nova decisió sobre l’oci nocturn.

Si els locals d'oci nocturn continuen tancats, les patronals pronostiquen unes Festes de la Mercè "caòtiques"

El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, avisa que el departament de Salut va tard perquè fins ara no ha revisat el pla sectorial. Segons Boadas, el temps és massa just per preparar una reobertura de les discoteques amb garanties per les festes de la Mercè de Barcelona, motiu pel qual pronostica que seran “caòtiques”: pel consum d’alcohol al carrer i els efectes derivats dels botellots, com es va viure a les festes de Gràcia i Sants. Boadas confia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) accepti els recursos que han presentat contra el tancament de l’oci nocturn que manté el Govern i es pugui tornar a obrir, com permetrà la Comunitat de Madrid a partir de la setmana vinent.

La mesura “més adequada”

La sentència del Suprem ha arribat després que Galícia, Andalusia, les Canàries i Cantàbria intentessin demanar el passaport covid per entrar als bars i restaurants, però els seus tribunals superiors de justícia els van tombar la proposta perquè argumentaven que vulnerava la intimitat i discriminava els que no es vacunen. Per això Galícia va recórrer a l’alt tribunal, que li ha donat la raó perquè no veu cap mesura “més adequada per salvaguardar la vida i la salut dels ciutadans en aquesta mena de locals” si no és exigint el passaport covid, tot i que adverteix que cal demanar l’autorització judicial perquè afecta els drets fonamentals. És a dir, que les comunitats autònomes han de portar la petició als tribunals superiors –com també es fa, per exemple, quan es vol aplicar el toc de queda– perquè l’han de ratificar o no.

El canvi és que ara, amb la posició del Suprem, els tribunals superiors tenen més números d’avalar que es pugui demanar el passaport covid. Segons la sentència, aquest document no vulnera el dret de la igualtat perquè “no es produeix discriminació entre aquells que estan vacunats i els que no”, perquè els que no ho volen dir tenen altres opcions per accedir als establiments: amb la prova PCR o d’antígens negativa o amb el certificat de recuperació per acreditar que s’ha passat el virus. El Suprem veu raonable que es permeti o no entrar als locals amb una mesura que evita o restringeix la propagació de la pandèmia. L’alt tribunal descarta que el passaport covid vulneri el dret de la intimitat: considera que no es pot esgrimir que aquest dret prevalgui davant els de la vida i la protecció de la salut pública.

El Suprem també rebutja que es vulneri la protecció de les dades personals per accedir als establiments quan només cal “mostrar la documentació”, sense que es puguin “recollir les dades dels assistents ni pugui elaborar-se un fitxer”. Per això qualifica de “tènue” l’afectació dels drets fonamentals. Finalment, argumenta que la restauració i l’oci nocturn són espais que, a diferència d’altres locals, “no permeten l’ús constant i permanent de la mascareta”.

Andalusia recupera el 100% d'aforament

Diverses comunitats autònomes comencen a anunciar la relaxació de les restriccions no només als bars i restaurants, sinó també a altres àmbits com la cultura. Madrid ja ha posat data per aixecar totes les limitacions horàries a la restauració i l'oci nocturn, el 20 de setembre, mentre que Andalusia s'acosta a la plena normalitat en la cultura i ha aprovat recuperar el 100% de l'aforament en teatres, cinemes i auditoris a les zones amb menys incidència de covid.