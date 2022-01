Divendres cau el toc de queda però es mantenen les altres restriccions

BarcelonaA partir de divendres ja no hi haurà toc de queda a Catalunya, segons ha anunciat aquest matí la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. La decisió s’ha pres durant la comissió de Govern celebrada aquest dimarts i després de valorar les recomanacions de la comissió delegada de la Generalitat pel covid-19. El toc de queda va entrar en vigor el 24 de desembre, la nit abans de Nadal, i, després de ser avalat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la mesura es va ampliar fins al 21 de gener. "Estem convençuts que les mesures preses abans de les vacances han funcionat", ha valorat Plaja que, per justificar la caiguda del toc de queda, que impedia sortir de casa entre la una i les sis del matí, ha recordat que "és una mesura molt invasiva que vulnera un dret fonamental". "Ha estat molt útil, però ja no ho és", ha afegit. La portaveu ha reconegut que "encara falten dies per arribar al pic d’aquesta sisena onada", però ha destacat que "les previsions més pessimistes del creixement d’ingressats a les UCIS, afortunadament, no s’han complert" i que "totes les tendències apunten ja a una desacceleració".

Les altres restriccions vigents, en canvi, es mantindran, almenys durant una setmana més, ja que a partir d'ara les mesures s'analitzaran cada 7 dies i no cada 15. Així doncs, a Catalunya no es poden reunir més 10 de persones tant a l’aire lliure com en llocs tancats; els locals d’oci nocturn continuen sense poder obrir; a l'hostaleria es permet el 100% de l’ocupació a l’exterior però només el 50% a l’interior, i els bars i restaurants han de tancar a les 00.30, tot i que tenen 30 minuts més per acabar de buidar el local, i a les botigues de productes no essencials es limita l’aforament al 70% de la seva capacitat. Les activitats esportives i culturals també tenen una limitació d’aforament del 70%. A tot arreu es recomana afavorir el teletreball. L'ús del certificat o passaport covid per entrar en determinats llocs, que també s’havia qüestionat, continuarà vigent.

La portaveu ha explicat que "el departament d’Economia està treballant les ajudes a l’oci nocturn, un dels sectors més perjudicats" i ha avançat que es faran públiques properament. Plaja ha insistit que "quan es pugui es tornarà a reobrir, sense dil·lació però sense precipitació".

Pel que fa a les escoles, Plaja ha reconegut que "l’ómicron està impactant com mai ho havia fet", tal com passa a la resta de la societat, però ha insistit, una vegada més, que els centres esducatius "són segurs". La portaveu també ha assegurat que si cal es tornarà a modificar el protocol actual. "Si és necessari, els protocols es modificaran tants cops com faci falta", ha dit.

En declaracions a Catalunya Ràdio, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, havia demanat aquest matí "prudència" i havia reclamat al Govern que no anés més enllà desfent mesures. "És prudent mantenir la majoria de les restriccions actuals fins que la corba es normalitzi perquè els primers dies postpic encara són complicats", havia avisat Trilla.

De fet, les dades no acompanyen gaire: el departament de Salut ha declarat 48.307 nous casos confirmats per PCR o test d’antígens en les últimes hores. Pel que fa als pacients hospitalitzats, n’hi ha 2.672 (55 més) i a l'UCI n’hi ha 529 (set més). El risc de rebrot continua pujant (24 punts més), mentre que la Rt baixa dues centèsimes fins a l’1,23. S’han notificat 101 morts.

Pel que fa al nombre de vacunats, la xifra continua pujant. S’han administrat 6.420.480 primeres dosis, 4.405 en les últimes 24 hores, i 5.582.409 segones dosis (7.942 més). També s’han punxat ja 2.655.634 terceres dosis (45.808 més). El 77% de la població ja té la pauta completa i, si només es tenen en compte els més grans de 12 anys, el percentatge s’enfila fins al 85,5%.