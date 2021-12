La méteo: la setmana que ve començaran a arribar canvis

BarcelonaA poc a poc sense fer gaire soroll l'anticicló va refredant cada cop més l'ambient. A Catalunya la mitjana de les temperatures màximes ha passat dels 13,4 graus de dilluns als 10,3 d'avui sense que hi hagi hagut cap canvi de masses d'aire destacable. Més enllà de la boira a la vall de l'Ebre, avui els núvols també han protagonitzat el temps en algunes comarques de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre. A Tortosa la màxima no ha passat de 7 graus i a Amposta s'ha quedat en 8. Mollerussa, Horta de Sant Joan, Tàrrega i Lleida han seguit tenint temperatures màximes d'entre 1 i 2 graus.

A prop del mar el dia ha començat amb menys fred que ahir, però, en canvi, en sectors interiors i del Pirineu les glaçades fins i tot hagin sigut més fortes que en dies anteriors. Avui han baixat sota zero un 30% de les estacions de les quals fem seguiment diari, una dada gairebé calcada a la de dijous.

El cap de setmana no cal esperar grans canvis. Els núvols baixos continuaran apareixent de forma intermitent a la costa i al prelitoral. En general seran més protagonistes al sud que al nord de Catalunya. La boira persistirà a Ponent i en general continuarà aquest temps estancat, molt humit i gairebé sense vent, amb matinades més fredes a les valls del Pirineu que a les cotes altes.

Ahir parlàvem de la possibilitat de pluges de cara a la setmana que ve, però alertàvem que una situació de precipitacions destacables no era l'escenari més probable. Avui els models de previsió continuen apuntant en aquesta línia: a partir de dimecres de la setmana que ve el temps serà més variable i canviant, però les precipitacions que arribin difícilment seran destacables. Dimecres és a hores d'ara el dia amb més possibilitats de pluja de la setmana que ve, sobretot a la meitat oest de Catalunya. Durant la segona part de la setmana encara és poc clar si hi haurà noves possibilitats de pluges: en general és poc probable que plogui de forma destacable, però al Pirineu no es poden descartar algunes pluges i nevades més abundants al voltant de Nadal.

A principis de setmana semblava probable que alguna entrada d'aire fred pogués sacsejar el temps durant la segona part del desembre. Durant els últims dies els models de previsió han rebaixat clarament les opcions que el tram final de l'any destaqui pel fred, però en canvi s'han obert algunes possibilitats que pugui arribar a ploure amb certes ganes. Tot això encara és poc clar, però el que sí que és poc probable és que el tram final de l'any sigui tan monòton com els últims dies.

Contaminació disparada

L'estancament afavoreix que la contaminació que genera l'activitat humana diària no es dispersi amb facilitat. Ahir es va activar un avís preventiu per contaminació a causa dels elevats nivells de partícules PM10 que hi va haver dimecres. Ahir la concentració de partícules va ser lleugerament més baixa que dimecres, però estacions com les de Manlleu i Montcada i Reixac van continuar superant els nivells permesos.

Més enllà de les partícules, a Barcelona els nivells de NO2 també estan registrant valors que no s'havien vist durant la resta de l'any. La mitjana de NO2 dels últims cinc dies a la ciutat ha arribat a 43,6 ug/m3 d'aire, el valor més alt des de mitjans de desembre de l'any passat.