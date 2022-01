Els ciutadans de l'Alt Pirineu i l'Aran decidiran en una consulta a la primavera el futur de la candidatura olímpica

BarcelonaEncara queda temps per saber si Catalunya acollirà els Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, però aquest divendres ja s'han aclarit una de les incògnites que sobrevolaven el projecte. La Generalitat s'havia compromès a organitzar una consulta per saber el grau d'acceptació de la ciutadania i, segons ha avançat l'ARA i després ha confirmat el Govern, la votació serà aquesta primavera i hi estaran cridats a participar els ciutadans de les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran: el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya i la Vall d'Aran. S'hi pronunciaran un total de 77 municipis, un cens d'unes 63.000 persones –es podrà votar a partir dels 16 anys–, i el resultat serà vinculant. "El Govern es pren amb molta cura l'opinió de la ciutadania", ha assegurat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. No ha explicat l'enunciat de la pregunta, però ha promès que serà "clara".

Finalment, s'ha descartat preguntar als ciutadans de Barcelona, un fet que s'havia sospesat perquè la candidatura porta el nom de la capital catalana –Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus - Barcelona 2030–. Segons Vilagrà, s'havia d'acotar la votació "al territori on passaran els esdeveniments", tot i que no es descarta que la capital catalana aculli alguna prova com les de gel –al Palau Sant Jordi–. També s'havia previst que votessin el Ripollès, el Solsonès i el Berguedà i finalment tampoc ho faran. El Conselh Generau d’Aran, territori que sí que votarà, ha volgut donar un toc d'atenció a la Generalitat reclamant que es respecti "la seva autonomia" a l'hora de consultar els ciutadans.

La consulta era un tema que potencialment podia tensar els dos socis de Govern, ERC i JxCat, ja que en l'últim debat de política general van votar dividits. Junts veia la votació amb recels i sospitava que Esquerra –amb els comuns– volia incloure Barcelona en l'àmbit de votació perquè el projecte tingués major contestació social. Però en l'acte de presentació de la consulta, i tot i l'exclusió de la capital, s'ha visualitzat el fair play entre socis: han comparegut dos càrrecs republicans –Vilagrà i la secretària general de l'Esport, Anna Caula– i un de JxCat, Ricard Font, el número dos del vicepresident Jordi Puigneró.

Eix Catalunya-Sarajevo

L'acte també ha servit per conèixer alguns detalls del certamen. El primer, el compromís que no es plantejaran "obres faraòniques". De fet, Ricard Font ha avisat aquells que tinguin en el record els Jocs Olímpics del 1992 a Barcelona que aquest esdeveniment serà d'unes dimensions diferents. "Estem parlant de 4.500-5.000 atletes", ha dit. Tot i això, ha sigut inevitable evocar la cita olímpica de fa 30 anys: "El 92 vam fer ciutat, ara farem país", ha dit Caula.

Com s'estalviaran aquestes obres de grans dimensions? La Generalitat ha explicat que algunes de les competicions es faran fora de Catalunya, en països que ja estiguin preparats per a certes disciplines que no són tradició aquí. Així, segons fonts coneixedores consultades per l'ARA, les proves de trampolí, skeleton i bobsleigh es podrien fer a Sarajevo, ciutat històricament agermanada amb Barcelona. Hi hauria una segona opció, que serien els Alps francesos. Això evitaria fer les inversions aquí i permetria adaptar-se al canvi de política del Comitè Olímpic Internacional, partidari ara de no fer grans infraestructures que disparin el cost dels certàmens.

A part de la via Sarajevo –o Alps–, la Generalitat també contempla que algunes proves es puguin fer al Pirineu aragonès, però descarta que la candidatura als Jocs sigui conjunta entre les dues comunitats, cosa que fa sortir butllofes al govern del socialista Javier Lambán. El que cada cop sembla més lluny és la possibilitat d'involucrar-hi també Andorra.

Suport ciutadà

Més enllà de l'abast territorial, els Jocs en si no generen consens polític a Catalunya. La CUP hi és obertament contrària i els comuns també s'hi han mostrat refractaris. Fonts del partit de Jéssica Albiach aproven que s'hagi convocat la consulta, però expliquen que haurien preferit que es fes a tot el país i continuen qüestionant que la candidatura sigui sostenible. Per demostrar que la iniciativa sí que té el suport ciutadà, aquest divendres el Govern també ha presentat una enquesta que assegura que la majoria de la població de Catalunya i del Pirineu creu que els Jocs Olímpics d'Hivern podrien ser interessants tant per al territori on es desenvolupin com per al país. Concretament, el 73,3% de la societat catalana veu els Jocs "interessants", una xifra gairebé calcada si només s'agafa com a mostra les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. L'enquesta es va fer entre el 9 i el 20 de desembre del 2021 a 1.506 persones, 300 de les quals viuen al territori que serà oficialment consultat.