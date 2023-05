Les 10 millors propostes per fer a Andorra aquest cap de setmana

1 Ruta de la tapa - Corretapes Sant Julià de Lòria / Divendres 12 de maig a partir de les 19 hores

Sant Julià de Lòria dona el tret de sortida oficial a la 14a Ruta de la tapa, un esdeveniment que ja va començar aquest dimarts i que s'allargarà fins al pròxim 20 de maig. Des del comú s'ha fixat l'objectiu de superar les vendes registrades durant l'edició anterior, que es va tancar amb 6.200 tapes venudes. La principal novetat és el corretapes organitzat per la Colla Laurediana i la banda dels Germans Mc Clown pels diferents establiments participants.

2 Festa de la primavera Carrer Callaueta, Andorra la Vella / Del divendres 12 de maig del 2023 fins al diumenge 14 de maig del 2023

El carrer Callaueta acull la Festa de la primavera del 12 al 14 de maig amb animacions i activitats. Durant tres dies, al barri de Riberaygua i Travesseres trobaràs activitats gratuïtes de tota classe i per a totes les edats, com cercaviles, animacions de dansa creades específicament per a la festa, música, tallers infantils, una activitat de ioga al carrer, entre d’altres. A més, to tel carrer s’embellirà amb decoracions florals Flower Power i de molts colors.

3 Ull Nu - Concurs de curtmetratges (1) Centre de Congressos d’Andorra la Vella / Divendres 12 de maig a les 20.30 hores

El gruix del festival consisteix en una variada selecció dels millors curtmetratges i llargmetratges d’Andorra i dels territoris veïns. Enguany s’han rebut aproximadament 600 obres, de les quals se n’han seleccionat 23. Entre elles, 3 curtmetratges d’Andorra. Totes les projeccions tindran lloc a l’auditori del Centre de Congressos. Els films seleccionats que opten a concurs es distribueixen en diferents blocs. El primer d’ells serà el divendres 12 a les 20.30 h; el bloc 2, el dissabte 13 a les 18.15 h i l’últim bloc serà dissabte 13, a les 20.15 h. El diumenge 14 de maig a les 16 h se celebrarà l’entrega dels guardons, on es repartiran 8.500 euros en premis. Per aquesta edició s’ha doblat la xifra de l’assignació econòmica respecte a altres edicions.

4 Taller 'Com afrontar el trencament de la relació de parella' Hotel Roc Blanc, Escaldes-Engordany / Dissabte 13 de maig de les 10 a les 14 hores

Una situació de ruptura de parella, la major part de les vegades, va lligada a un elevat malestar psicològic. De, fet, es tracta d'un llarg procés que provoca molt dolor emocional a les persones afectades i una sensació de buidor que es pot manifestar com un dol o una sensació d'abandonament. És precisament per aquest motiu el cicle de debat Speakers'Corner ha programat pel pròxim 13 de maig de 10 a 14 hores el taller de sanació 'Com afrontar el trencament de la relació de parella. Eines per a gestionar la separació i viure novament l'amor'. Una activitat que conduiran la mateixa Teixidó i la terapeuta Antonia Farreras i que es desenvoluparà a partir de tècniques en mètode 'Sphere Reset'.

5 Actuació de Muchacho a UNNIC Red Bar d’UNNIC / Divendres 12 de maig a les 21.30 hores

Va estar present durant la inauguració d'UNNIC i el seu carisma damunt l'escenari ha fet que es torni a comptar amb la seva música. És batejat com l'herència de Peret, el rei de la rumba, i també de grans noms com el de Pescaílla, Chipen o Estrellas de Gràcias. El seu projecte defuig de mesclar la rumba amb altres pals i presenta una música pura i autèntica aclamada pel públic. Novament, Muchacho aterra al Red Bar d'UNNIC amb una actuació que se situa com el cap de cartell del cap de setmana. La cita tindrà lloc el divendres 12 a partir de les 21.30 hores.

6 Open d’escalada esportiva Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) / Dissabte 13 de maig

El Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) acollirà una competició d’escala esportiva en categories masculina i femenina que es desenvoluparà de les 9 a les 12 hores pels joves d’entre 10 i 14 anys, i de les 12.30 a les 17 hores pels participants d’entre 15 i 40 anys. A més, la competició permet als escaladors puntuar al circuit d’Andorra d’aquesta modalitat.

7 Concert d’homenatge a Catherine Métayer Auditori Nacional d’Andorra, Ordino / Diumenge 14 de maig a les 18.30 hores

El Cor dels Petits Cantors del Principat d’Andorra va ser fundat l'any 1991 per Catherine Métayer amb Marta Deu i Josep Dallarès. Durant aquests 30 anys d’història, el Cor ha contribuït no només a la projecció del Principat arreu del món, sinó també a la formació de joves que, amb els anys, han esdevingut professionals de la música. És aquesta darrera una tasca fonamental en el desenvolupament de la tasca del Cor ja que, més enllà de la pròpia existència de la institució, té la clara vocació de contribuir al dret constitucional a l'educació recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans, orientat vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat, tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.

8 Cicle Geografies – Marroc Auditori Nacional d’Andorra, Ordino / Del dilluns 8 de maig del 2023 fins al dissabte 20 de maig del 2023

'Geografies' és un projecte que presenta cultures, països, territoris i espais de coneixement a través de conferències i de tallers pràctics, de mostres d'art i de projeccions cinematogràfiques de caràcter gratuït. Aquest any Geografies mostra el llegat cultural del Marroc, així com la seva història i les seves tradicions.

9 Taller d'escriptura creativa amb Elena Aranda Biblioteca Comunal d’Encamp / Del dimarts 2 de maig fins al dimarts 23 de maig a les 19 hores

Endinsa't en el món de l'escriptura creativa amb el taller gratuït que organitza la Biblioteca Comunal d'Encamp amb la reconeguda escriptora Elena Aranda. El taller es compon de quatre sessions on es coneixeran les tècniques elementals per poder narrar un relat de la millor manera. L'activitat disposa de places limitades i cal fer reserva prèvia a: biblioteca@encamp.ad / +376 732 704.

10 Temps de jardí Jardí de la Biblioteca Comunal Universitària, Sant Julià de Lòria / Del 24 de març fins al 16 de juny a les 17.30 hores

Taller de decoració d’un test de ceràmica amb una cara inventada o bé alguna forma animal (granota, panda, gatet, gos...) per sembra-hi després una llavor. Apte a partir dels 4 anys acompanyats d’un adult. Durada: 120 minuts.