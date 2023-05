Els deu millors plans per fer a Andorra aquest cap de setmana

1 Monòleg de Tomás García UNNIC, Andorra la Vella / Dijous 18 de maig a les 20.30 hores

Després del tribut al mític Eugenio i del 'sold out' registrat en l'actuació d'Andreu Casanova, UNNIC presenta un nou afterwork d'humor per aquesta setmana per tal de continuar omplint de rialles les nits dels dijous. En aquest cas serà el torn de l'humorista malagueny Tomás García, que arriba al Show Dinner del centre d'oci per presentar el seu darrer treball 'Sin red', un espectacle que per primera vegada acull Andorra després d'una llarga promoció per Espanya. En aquest show còmic, l'humorista puja damunt de l'escenari sense un pla concret i sense cap guió. L'espectacle, per tant, neix al 100% de la interacció amb el públic, el que popularment s'anomena 'crowdworking'. Així doncs, al llarg de l'actuació s'ofereix tot un seguit d'anècdotes, vídeos, regals, sortejos, situacions quotidianes, improvisació i alguna sorpresa més. Aquests, de fet, només són alguns dels ingredients que han portat a 'Sin red' a penjar el cartell de 'sold out' en totes les funcions que ha celebrat fins a la data.

2 Joan Dausà. ‘Jo mai, mai. 10 anys’ Auditori Nacional d’Andorra, Ordino / Divendres 19 de maig a les 21.30 hores

Joan Dausà pujarà a l’escenari de l’Auditori Nacional per primera vegada. Ja fa deu anys que el cantant català va decidir començar a explicar històries a través de les seves cançons. Amb una dècada dalt dels escenaris, Dausà ha mostrat la seva gran vàlua com a compositor i la gran capacitat d’emocionar el públic, i això només ell sap com fer-ho. 'Jo Mai Mai. Gira 10 anys' és una mirada amb nostàlgia a aquests primers deu anys de trajectòria, però també és una mirada optimista i positiva i que convida a cantar tots els seus grans èxits. Des de la imprescindible ‘Jo mai mai’ fins a la compromesa ‘Una altra manera de viure’, passant per les festives ‘La gran eufòria’, ‘Tot anirà bé’ i ‘Ho tenim tot’, o la recent ‘Queda’t així’. I atenció perquè la Judith, la protagonista del ‘Jo mai mai’, contraataca amb una nova cançó, que es publicarà la primavera vinent i que suposa la segona part d’aquest celebrat himne.

3 ‘Tapatà!’: Música i rumba a UNNIC Show Dinner d’UNNIC, Andorra la Vella / Divendres 19 de maig a les 20 hores

UNNIC continua amb la filosofia de proposar al públic esdeveniments de qualitat entre els quals destaca la música en directe. A les portes d'un nou cap de setmana, el centre d'oci integral d'Andorra presenta un nou concepte d'entreteniment, l'anomenat 'Tapatà!', que consisteix en oferir una sessió de música en directe acompanyada d'unes tapes elaborades pels professionals de la restauració del recinte. D'aquesta manera, la primera proposta d'aquest nou concepte tindrà lloc aquest divendres a l'espai del Show Dinner entre les 20 i les 00 hores. En aquest cas, a més, es tractarà d'una proposta de tapes i rumba, ja que el primer grup convidat és Masamadre, uns artistes ja coneguts a UNNIC tenint en compte que no és la primera vegada que pugen damunt de l'escenari del centre. Així doncs, l'esdeveniment donarà el tret de sortida a un cap de setmana en el qual també destaquen les propostes del Red Bar i del Music Bar, així com la variada oferta de restauració.

4 Passejada pel riu Madriu Espai Caldes, Escaldes-Engordany / Dissabte 20 de maig de les 10.30 a les 12.30 hores

Perquè els antics grans imperis s’assentaven al costat dels rius? Quines activitats es poden desenvolupar a la vora dels rius? Arriba l’11a edició dels Dissabtes d’aigua, un seguit d’activitats creatives per a tota la família encaminades a saber més de l’aigua. El preu és de 3 euros per persona i les places són limitades.

5 Espectacle infantil ‘De faula’ Teatre Comunal, Andorra la Vella / Dissabte 20 de maig a les 17 i a les 18.30 hores

Les faules clàssiques són encara avui dia contemporànies i ens fan reflexionar sobre la conducta humana. A través de faules conegudes com La cigala i la formiga, La guineu i el corb o La llebre i la tortuga, entre d’altres, ens endinsem en un món de conte per parlar de la deixadesa als boscos, el maltractament entre iguals o l’abús de poder, i com l’astúcia, la reflexió i fins i tot l’amor ens poden ajudar a canviar situacions adverses.

6 Visita teatralitzada ‘FHASA, la llum de la seva llar’ MW Museu de l’Electricitat, Encamp / Dissabte 20 de maig de les 19.30 a les 20.30 hores

Amb motiu del Dia internacional dels museus, el MW Museu de l'Electricitat us convida a la visita teatralitzada 'Fhasa, la llum de la seva llar', a càrrec de Les Il·luminades (Cristina Pericas, Iris Orriols i Anna Mangot). Al segle XIX Andorra està aïllada. Els camins responen a les necessitats bàsiques, com ara el moviment dels ramats, però no és suficient. La senyora Rosa busca inversors per poder construir els salts d’aigua que generaran l’electricitat suficient per poder-la vendre i obtenir més diners per a la millora dels camins. La Lluïsa i la Carmeta són les dones de dos treballadors de Fhasa que en pateixen les conseqüències, i reivindiquen les seves inquietuds i queixes. Elles i els seus marits ens ensenyaran els principals problemes que tenen mentre que la senyora Rosa intenta que no trunquin els seus plans per aconseguir la inversió que necessita.

7 V Concurs Internacional Cambra Romànica Auditori del Palau de Gel, Canillo / Dissabte 20 de maig de les 9 a les 20 hores i diumenge 21 de maig a les 9 hores

La cinquena edició del certamen dedicat als joves intèrprets de la música de cambra. Grups vinguts d’arreu, en tres categories per edat, posaran el seu talent a disposició del grup per fer més gran la música. Formacions variades i amb molts instruments diferents per convertir l’auditori del Palau en una festa musical que motivarà els més petits, engrescarà als més joves i ens transportarà als paisatges individuals a través de la poètica musical. Només el públic dona sentit al músic amb el caliu dels seus aplaudiments. Per això, l'Associació Amics del Cambra Romànica vol facilitar l'accés a la riquesa de la cultura, de la música i de l'art en general a tothom: nens, joves i adults. Els grups participants a la final, rebran el premi del públic, a partir de les votacions dels assistents.

8 Enfira’t 2023 Encamp / Del dissabte 20 de maig al diumenge 21 de maig

Després de l’èxit de la primera edició de l’Enfira’t, en què van participar setanta expositors i hi va haver més de tres mil visitants, emprenen la segona edició amb l’objectiu de seguir promocionant i donar a conèixer el teixit econòmic i social de la parròquia i dinamitzar, així, les empreses, les associacions esportives, culturals i socials encampadanes.

9 Andoflora. Fira mercat de la planta i la flor La Massana / Del divendres 19 de maig al diumenge 21 de maig

La 29a edició d’Andoflora tindrà lloc del 19 al 21 de maig, a la plaça de les Fontetes. Com s’ha fet en les darreres edicions, l’obertura de la fira anirà a càrrec dels escolars de la Massana, amb una acció artística al voltant de la temàtica central d’aquest any: el sol i el color groc, per simbolitzar la vida i l’energia. Divendres, 19 de maig, a les 11 h, es farà la inauguració oficial, amb els parlaments i l’espectacle que Líquid Dansa ha preparat especialment per a l’ocasió. A partir d’aquí, es donarà el tret de sortida a tres dies plens d’activitats.

10 Setmana de la diversitat cultural. Passeig poètic al Centre Històric Centre Històric d’Andorra la Vella / Fins al 21 de maig del 2023

El projecte consisteix en un recorregut format per vint versos que s'han inscrit a vint passos de vianants del Centre històric. Concretament, els versos -escrits en vuit llengües diferents- formen part de quinze països que, d'alguna manera, estan representats o tenen algun tipus de vinculació amb la capital. "Aquests versos han estat seleccionats per les diferents associacions i grups culturals del barri. Han estat els mateixos representants qui han escollit els versos" ha apuntat la consellera del comú d'Andorra la Vella, Leticia Teixeira, mentre enumerava alguns dels països presents al projecte com Espanya, Portugal, Perú, Rússia, Ucraïna o, també, l'Associació de Castellers. Pel que fa als versos, s'han citat poetes i poetesses com ara José de Saramago, Octavio Paz, Juan Luís Guerra, Federico Garcia Lorca o l'andorrana Noemí Rodríguez.