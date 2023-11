Un 17% menys d'emissions de carboni a Sant Julià respecte del 2019

Sant Julià de Lòria"Andorra és un país de muntanya, fet que el fa més sensible al canvi climàtic i a l'escalfament global; cal prendre mesures per reduir la petjada de carboni al medi ambient", ha afirmat el cap de projectes de Bomosa, José Gismero, recordant que Andorra s'ha compromès amb les Nacions Unides a reduir aquest impacte a la meitat l'any 2030, i en convertir-se l'any 2050 en un país neutre d'emissions de carboni. El comú de Sant Julià de Lòria ha calculat la seva petjada i el resultat és que des del 2019 s'han reduït les emissions en un 17%.

"Una mica més de la meitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle provenen principalment dels vehicles; entorn d'un 25% sorgeix de l'edificació, i el tant per cent restant és fruit de la producció de l'energia elèctrica", ha especificat Gismero. "Reduir la petjada de carboni no només representa beneficis pel medi ambient; també significa un estalvi econòmic important, ja que els diners que no es destinin al consum de gasoil poden redistribuir-se envers altres iniciatives", ha manifestat Gismero.

A través del 'GHC Protocol' s'han calculat totes les emissions directes i indirectes del comú de Sant Julià de Lòria. "Les directes són les que provenen de la combustió, dels vehicles comunals i de les derivades dels aires condicionats; les indirectes es generen a partir del consum de l'electricitat", ha exemplificat Gismero. Aquest operació es va dur a terme per primera vegada l'any 2019, repetint-se l'any 2022, i s'ha demostrat que les emissions de carboni han disminuït un 17%. "D'aquest total, les emissions directes han minvat en un 40% i les indirectes en un 60%; això representa una reducció significativa", ha declarat el cap de projectes de Bomosa. "El consum elèctric s'ha reduït en un 13%, i el de gasoil en un 22% (parlem bàsicament del consum de l'edifici del Molí i del centre de congressos)".

Gismero ha destacat que, en el cas de l'enllumenat públic "que representa més o menys la meitat del consum d'electricitat de la parròquia" s'han pogut reduir les emissions en un 25%. "Això ha estat possible gràcies a la substitució de l'enllumenat tradicional de vapor de sodi, per tecnologia LED; i també per una regulació dels nivells de lluminositat al carrer".

Gismero es mostra satisfet amb els resultats, que s'han assolit gràcies al compliment de totes les mesures detallades al Decret d'Estalvi Energètic, aprovat pel Govern; als treballs de reacondicionament i substitució d'equips ineficients per altres de més moderns; i a la reparació i eliminació de les fuites d'aire condicionat dels edificis públics.

Malgrat el balanç positiu, Gismero s'ha mostrat determinat a "seguir el camí cap a la neutralitat en carboni", apel·lant als compromisos ja citats d'Andorra amb les Nacions Unides. "Les accions que proposem per continuar reduint la petjada de carboni es focalitzen en la disminució d'emissions als edificis que més energia consumeixen, per exemple, l'edifici del Molí i el centre de congressos; que la tecnologia LED s'apliqui la totalitat de l'enllumenat; produir electricitat mitjançant panells fotovoltaics, ja instal·lats al centre de congressos i que estan a punt de començar a funcionar; i racionalitzar la mobilitat dels vehicles comunals, fent una substitució progressiva dels vehicles de combustió en favor dels elèctrics", ha enumerat Gismero.

El cap de projectes de Bomosa ha conclòs manifestant la voluntat de continuar efectuant estudis específics "en les instal·lacions més complexes, per intentar que siguin el més eficients i sostenibles possible". Ha afegit que, si es compleixen els objectius marcats en les dates corresponents del full de ruta, la intenció és esdevenir un espai lliure d'emissions de carboni l'any 2040, una dècada abans de l'objectiu marcat per Govern.