'Affatus', la mostra d'Eve Ariza a l'espai Caldes

Escaldes-EngordanyUn viatge per la trajectòria de 25 anys de l'obra d'Eve Ariza. Aquesta és la proposta que l'espai Caldes d'Escaldes-Engordany acull fins al 14 de gener. El projecte 'Affatus' pivota sobre tres grans pilars que són, l'exposició en si, que inclou una selecció d'un centenar d'obres escollides pels comissaris Aurora Baena i Carles Sánchez; un llibre d'artista i un seguit d'activitats. Es tracta d'un projecte que pretén obrir una reflexió i oferir una mirada cap endavant. "Fer el focus, enfocar per transformar", en paraules de l'artista.

'Affatus' és "la necessitat de comunicar", "la inspiració", tal com explica Ariza. L'exposició pròpiament dita recull un centenar d'obres que Baena i Sánchez han seleccionat, moltes de les quals són restitucions, com per exemple el 'Murmuri', un mural que parla de "l'absència i la presència" de l'obra original que es va exposar a la Biennal de Venècia. Precisament sobre la cita, Ariza defensa que s'hi prengui part, però demana una reflexió sobre què cal fer després amb les obres que s'hi exhibeixen, ja que per exemple 'Murmuri' podria haver-se exhibit a molts altres punts i, finalment, no ha estat possible.

Les obres que es poden veure a l'espai Caldes graviten sobre quatre àmbits sobre els quals l'artista ha reflexionat al llarg de la seva trajectòria: el consum, el 'bla', el rizoma i el pensament màgic.

Baena ha defensat que fer una exposició d'Ariza es justifica pel fet que és "una de les artistes andorranes més importants", amb una "solvència internacional indiscutible" i els comissaris han cregut que era oportú fer "una lectura" de la seva obra. I posar també el focus en la seva producció actual.

El resultat de la selecció d'obres ha estat que s'han "enfilat" 25 anys de trajectòria, de "veus", en paraules de l'artista, que incideix que treballa pel "nosaltres". A la part dedicada al consum l'artista mostra una veu crítica a la societat del consum. Al 'bla' s'aborda la impossibilitat de comunicar-se. D'aquesta incomunicació es passa al retorn a la terra, amb rizoma i murmuri per arribar a la part final en què el pensament màgic i la relació de l'art amb la ciència hi és molt present. En aquestes darreres obres la trumfa és la gran protagonista i per exemple es pot veure una taula plena de patates (unes 250) que han estat gravades amb làser amb la paraula 'Affatus'. En el recorregut també hi ha les pells de les patates recobertes d'or i que simbolitzen la muda, el moment de canvi que cadascun de nosaltres pot viure.

Tal com s'ha esmentat, la mostra és una de les potes del projecte i el llibre d'artista n'és un altre. Cadascun dels 300 exemplars inclou una petita obra que de forma conjunta en conformen una de més gran. S'hi recullen 60 peces amb una fitxa explicativa.

I de manera paral·lela, es faran activitats. Dissabte 22 d'octubre a dos quarts de cinc de la tarda hi haurà la xerrada 'Una conversa líquida amb trumfes i altres plantes' a càrrec de Jo Milne. El dijous 10 de novembre a dos quarts de vuit del vespre tindrà lloc la conferència 'La fortalesa de la fragilitat. El procés creatiu d'Eve Ariza', amb Pilar Bonet. Ja dissabte 26 de novembre tindrà lloc el taller artístic 'Focus' amb Ariza. A més, el divendres 18 i el dimarts 29 de novembre hi haurà visites guiades a la mostra de la mà d'Ariza. A banda, l'artista avisa que al llarg dels tres mesos hi haurà diferents propostes al voltant de la Peixera i convida el públic a anar-hi passant.