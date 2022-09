Ampliació del pressupost fins als 20,4 milions d'euros a la Massana

La MassanaEn la mateixa sessió de Consell, s'ha presentat la liquidació de comptes a data 30 de juny del 2022. El pressupost inicial del Comú de la Massana es va aprovar amb un import inicial de 15,7 milions d'euros, que a meitat d'exercici se situa en els 20,4 milions, a causa de diverses modificacions pressupostàries, finançades majoritàriament amb romanent de Tresoreria.

Aquestes modificacions s'han realitzat per tirar endavant diferents inversions a la parròquia com la segona fase de la reforma integral de la carretera de Sispony (1 milió d'euros), la compra d'un terreny a Arinsal per fer un nou aparcament (910 mil euros), la reforma de Santa Caterina (711 mil euros), les obres del nou servei de Tràmits (350 mil euros), la renovació de la Casa Pairal (291 mil euros) i la renovació de la plaça de l'Església (150 mil euros). En total, s'han compromès inversions per valor de 5,1 milions d'euros.

Segons la liquidació de comptes de meitat de l'exercici, el resultat pressupostari se situa en 4,1 milions d'euros, una xifra que estarà al voltant els 2,9 milions al tancament, un cop s'hagin liquidat les despeses i inversions previstes. Pel que fa als ingressos, l'evolució és positiva, superant la previsió inicial, amb una execució del 49% que arribarà al voltant del 120% al tancament de l'exercici. El deute formalitzat a finals del segon trimestre és de 7,3 milions d'euros.

D'altra banda, també s'ha aprovat un suplement de crèdit de 51 mil euros, que es finançarà a través d'altres partides, per poder fer front a l'increment del preu dels carburants, arran del conflicte bèl·lic.

El ple del Consell també ha aprovat el compromís de despesa amb EMAP, per un valor de 340 mil euros, per a l'organització d'esdeveniments d'alt nivell. El conseller de Turisme, Josep Maria Garrallà, ha remarcat la importància d'acollir tres copes del món de tres disciplines diferents, com són l'esquí de muntanya, la btt i les curses de muntanya.