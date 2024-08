Anàlisi d'Andorra la Vella per determinar on és més urgent instal·lar videovigilància

Andorra la VellaEl grup de treball interdepartamental en l'àmbit de la seguretat que el comú d'Andorra la Vella ha creat en aquest mandat està duent a terme una anàlisi de totes les instal·lacions comunals de la parròquia "per veure en quin ordre de prioritat és necessari" que s'instal·lin sistemes de seguretat com videovigilància. Així ho posa en relleu el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, que destaca que pel que fa a les noves instal·lacions ja és una reflexió que es fa des de l'inici, per preveure aquesta instal·lació de càmeres, per exemple. En funció de les zones que es consideri que cal "protegir" i "de la disponibilitat pressupostària" s'aniran "actualitzant" aquests indrets en els quals cal comptar amb més vigilància.

Cal recordar que el comú ja va prendre la decisió d'incrementar la videovigilància a l'aparcament Centre Ciutat arran d'uns fets vandàlics. El conseller emfasitza, però, que "no serveix de res posar moltes càmeres si després no hi ha un visionat en directe". D'aquesta manera, reconeix que tenir més aparells pot ser "dissuasori però no prou efectiu". En aquest cas en concret, explica que l'aparcament Centre Ciutat ja tenia unes càmeres en les plantes subterrànies i el que s'ha decidit és posar més aparells en cada replà, de la planta zero a la set. Des de la sala de control es pot fer el visionat en directe, però a més aquest 'control' es reforça amb el que es fa a la sala del servei de circulació, on hi ha personal les 24 hores. Precisament s'està "desviant" totes les càmeres que el comú té instal·lades a Andorra la Vella a aquesta sala de control.

Surana subratlla que aquesta instal·lació de càmeres al Centre Ciutat és "una primera fase" perquè posteriorment es podria ampliar amb més aparells o controls d'accés, que no hauria de tenir cap afectació per als ciutadans que fan servir els ascensors per anar del carrer Prat de la Creu a la plaça del Poble. És a dir, que aquest control només afectaria aquelles persones que hi tinguin el vehicle estacionat. De moment, però, aquest darrer pas es deixa en suspens per "responsabilitat política", ja que tal com assenyala el conseller "això té un cost" i considera que, per tant, no es pot dir "d'un dia a l'altre anem a 'bunkeritzar' totalment l'aparcament". I en aquest sentit, recorda que el personal que hi treballa també fa rondes de vigilància durant el dia i a les nits els agents de circulació també fan vigilància i que va ser precisament en una d'aquestes que es van poder controlar els autors dels actes vandàlics. També subratlla que no s'han tornat a registrar incidents en aquest sentit i que les rondes continuaran malgrat hi hagi més càmeres.

Nous aparcaments

Tal com s'ha esmentat, la voluntat és la d'anar avaluant, cada vegada que es posi en marxa una nova instal·lació ja es fa aquesta reflexió sobre la instal·lació de videovigilància. En aquest sentit, el conseller de Circulació i Aparcaments de la capital posa en relleu que serà el cas del nou aparcament que s'està construint a l'edifici de la Borda Nova, on el comú comptarà amb unes 180 places d'aparcament. Surana valora aquests nous estacionaments, ja que remarca que estaran en una zona que "ha crescut molt" i en la qual, per tant, hi ha molts residents. No serà l'únic aparcament que incorporarà la capital en els propers anys, ja que també cal tenir en compte el del nou centre comercial que s'està fent a la zona del Fener, que tot i no ser comunal comptarà amb unes 700 places i, per tant, "donarà cobertura a aquella zona". I també s'han iniciat ja els tràmits per tenir un aparcament a la zona del camí Ral per substituir el que hi ha ara mateix i on sembla que es vol edificar. "La propietat vol construir habitatges i, per tant, d'un moment a l'altre ens podem quedar sense aquest aparcament", explica Surana, que afegeix que es tracta d'una zona mancada d'espais on estacionar i que, per tant, va ser una "prioritat" trobar aquesta alternativa. De cara al setembre es vol "tancar ja el contracte amb la propietat" i els tècnics començaran a treballar per veure el "disseny" que se li pot donar a aquest aparcament, tenint en compte que "triplica" la superfície amb la qual es compta actualment i que dona cabuda a 77 vehicles. A més, s'avaluarà que en aquest pàrquing hi pugui haver una zona d'acollida d'autocaravanes, ja que actualment "solament tenim zona d'estacionament al parc Central, amb dinou places" i no és un espai perquè s'hi quedin tot el dia.