Andorra la Vella destina 219.000 euros al tobogan aquàtic de la piscina exterior dels Serradells

Andorra la VellaLa piscina exterior dels Serradells comptarà aquest estiu amb un nou atractiu. Es tracta d'un tobogan aquàtic que en un termini de tres mesos ja estarà instal·lat. Així, tal com consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el comú destinarà un import de 219.345 euros a aquesta instal·lació.

Ha estat l'empresa Serveis Immobiliaris i de Construcció, SAU-Simco l'adjudicatària d'aquesta construcció, i tal com consta a l'edicte del BOPA, disposarà de tres mesos per dur a terme els treballs, amb la qual cosa aquesta nova atracció ha d'estar disponible per a l'estiu.

Aquesta no serà l'única atracció destinada als més petits i joves que tirarà endavant aquest any el comú d'Andorra la Vella. I és que també té la intenció de renovar la zona de jocs infantils del parc Central. Per aquest motiu, aquest dimecres surt també publicat al BOPA el concurs nacional per dur a terme aquests treballs. La convocatòria és per un procediment d'urgència i les empreses tindran fins al 5 d'abril per presentar les seves propostes. Cal recordar que en el pressupost per a aquest 2023 es preveu una partida de 200.000 euros per a aquesta renovació.