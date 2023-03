Andorra la Vella executarà tres actuacions urbanístiques per millorar la mobilitat a peu a la parròquia

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella vol impulsar en els mesos vinents tres millores urbanístiques que han de servir per afavorir la mobilitat de les persones. Es tracta d'un pas de vianants, amb una estructura volada, que es farà sobre el pas soterrat de l'avinguda Consell d'Europa i que servirà per connectar el carrer de la Unió i l'avinguda Doctor Mitjavila; un ascensor de connexió entre l'avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias i l'ampliació de dos trams del passeig del riu entre el Lycée i la Borda Mateu. Les actuacions han de durar entre dos i tres mesos cadascuna i la previsió de la corporació comunal és que puguin començar cap al mes de maig. El pressupost estimat per executar els tres treballs és d'uns 275.000 euros.

Tal com ha posat en relleu el cònsol major de la capital, David Astrié, es tracta de tres intervencions que "no tenen molta envergadura si parlem de costos, però que tenen un impacte molt positiu", ja que serveixen per a "la connexió de barris, per a la mobilitat a peu" i que, "en definitiva són claus i cabdals per millorar la qualitat de vida de les persones". Així, ha detallat que el comú convocarà aquesta mateixa setmana els tres concursos per dur a terme els treballs. Una de les actuacions consistirà a fer un pas de vianants sobre el pas soterrat de Consell d'Europa, de tal manera que es pugui connectar la zona del carrer de la Unió i Doctor Mitjavila. D'aquesta manera, ha destacat Astrié, s'evitarà que els vianants hagin de fer "el 'parkour'" actual "simplificant" la mobilitat de les persones en una zona "concorreguda". Es farà una mena d'estructura volada i també s'aprofitarà l'actuació per reforçar el sistema d'enllumenat per indicar que en aquell punt hi haurà un pas de vianants; es reforçaran les baranes i també es millorarà el radi de gir de la rotonda de la Dama de Gel, on actualment els vehicles grans tenen dificultats per girar. La previsió del comú és que aquests treballs s'allarguin uns dos mesos i que el cost pugui estar al voltant dels 80.000 euros. Com que es tracta d'una zona de molta intensitat de trànsit, algunes actuacions es faran de nit, per no haver de tallar la circulació i afectar així "el mínim possible" la circulació viària.

Una segona actuació serà la construcció d'un ascensor entre l'avinguda Meritxell i el carrer Bisbe Príncep Iglesias, al costat d'on a hores d'ara hi ha les lletres enjardinades d'Andorra la Vella. El cònsol major ha detallat que en aquest punt hi ha "un desnivell molt important" que suposa una dificultat per a les persones amb mobilitat reduïda o per exemple les que van amb cotxets de nadons. L'ascensor serà d'un pis i es construirà on hi ha les escales. L'actuació, "senzilla", ha de durar uns tres mesos i el cost estimat és de 135.000 euros. També s'aprofitarà per fer un jardí vertical a la paret de l'ascensor, com a complement a les lletres amb el nom de la parròquia.

L'última actuació serà l'ampliació de dos trams al marge dret del passeig del riu entre el pont del Lycée i la Borda Mateu. Es tracta de dos espais, on en el pla d'infraestructures viàries es preveia dos ponts que no es construiran, i que són més estrets que la resta del passeig. L'any passat ja s'havia convocat un concurs per a dur a terme aquesta ampliació que finalment va quedar desert, ja que no hi va haver empreses que s'hi presentessin. La previsió és que els treballs s'allarguin dos mesos i que tinguin un cost de 60.000 euros. En tractar-se d'una zona força concorreguda pels vianants, el comú espera que es pugui habilitar un pas alternatiu per no tallar el camí. Tal com ha indicat el cònsol major, també s'aprofitarà aquesta intervenció per millorar el tartan en algun tram del passeig.

Astrié ha destacat que el fet que siguin treballs que es duran a terme en llocs diferents fa que puguin ser simultanis i ha recordat que la millora de la mobilitat de les persones ha estat "un tema en el qual el comú s'ha esforçat moltíssim".