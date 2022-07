Andorra la Vella ja disposa del primer parc inclusiu

Andorra la VellaAndorra la Vella ha inaugurat aquest matí el primer parc inclusiu de la parròquia completament adaptat per a persones amb diversitat funcional i necessitats especial. El nou parc del Cedre, ubicat al costat de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell perquè també en pugui gaudir els usuaris, va ser una proposta que va sorgir en un consell d'infants de la parròquia. "Això demostra la sensibilitat i la generositat de tots els infants que pensen amb tothom, amb els que tenen diversitat funcional i amb els que no la tenen", ha comentat la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. A més, ha remarcat que es tracta d'una infraestructura completament necessària per a la "igualtat i perquè tots els infants de la parròquia puguin gaudir dels jocs".

[Seguirà ampliació]