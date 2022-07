Andorra la Vella s'omple de flors per donar la benvinguda a l'estiu

Andorra la VellaLa iniciativa 'Andorra la Vella en flor' dona des d'aquest divendres la benvinguda a l'estiu i al bon temps tot embellint l'eix central de la capital durant dotze dies. La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, ha manifestat durant la inauguració de l'esdeveniment que la voluntat de la corporació és que la iniciativa es consolidi en el temps a la parròquia com un espectacle que doni el tret de sortida a l'estiu, instaurant-lo a principis de juny i, si funciona, que s'acabi convertint en un referent nacional o, com a mínim, que tingui presència a la vall central per donar més atractiu a l'eix central del país. "Pensem que hem d'evolucionar, que no ens hem de quedar en clau local i, tot i que hagi estat el comú d'Andorra la Vella qui hagi tingut la iniciativa, consideren que seria interessant que l'any vinent les flors lluïssin al llarg de tot l'eix central", ha dit.

D'aquesta manera, ha obert la porta i allargat la mà a la resta de comuns per animar-los a organitzar, si fos possible de manera conjunta, una iniciativa semblant per tenir "un reclam més pels turistes i oferir un atractiu alternatiu als nostres ciutadans". Marsol també ha posat l'accent en la voluntat d'implicar els comerços, restaurant i hotels en les pròximes edicions de l'esdeveniment amb l'objectiu que se sumin a la decoració de les façanes. "Seria bo poder fer un esdeveniment d'aquest nivell i que fos un atractiu més per Andorra la Vella", ha exposat. Així doncs, ha assenyalat que el motiu pel qual la corporació ha apostat per la temàtica floral és perquè "són alegria, donen pau, tranquil·litat, tenen molt color i aporten un gran atractiu".

L'encarregat de donar el tret d'inici a l'esdeveniment ha estat l'espectacle itinerant de dansa i música 'Les délicates', una desfilada que ha estat encapçalada per la mandatària, el cap de Govern, Xavier Espot, i diverses autoritats comunals i nacionals que no han volgut perdre l'oportunitat s'observa les decoracions instal·lades arreu de l'eix comercial i les quinze estructures florals de gran format col·locades en diversos punts emblemàtics. En aquest sentit, Marsol ha recordat que una d'elles, l'estructura de ferro amb el nom d'Andorra la Vella, quedarà instal·lada de manera permanent a l'encreuament de la Creu Grossa i anirà adaptant les flors que la cobreixen en concordança amb les estacions de l'any.

D'altra banda, des del comú posen en relleu que fins al 10 de juliol s'ofereixen visites teatralitzades de 45 minuts a càrrec de l'expert botànic del segle XIX, George Bentham, a un preu simbòlic de cinc euros, tot i que gratuït pels menors de 10 anys i els majors de 65. Cal reserva prèvia a l'Oficina de Turisme. Finalment, cal recordar que la corporació ha destinat una inversió aproximada de 100.000 euros a la creació de l'esdeveniment.