Les bigues de Doctor Vilanova poden estar retirades a mitjan setmana que ve

Andorra la VellaEls treballs per a la retirada de les bigues del viaducte de Doctor Vilanova que van començar aquest dimarts estan anant a un bon ritme i malgrat que s'havia previst que les que es troben a la part alta estiguessin retirades en tres dies, segurament no caldrà aquest temps i aquest dijous ja podran estar els treballs finalitzats. Ja la setmana que ve la grua de grans dimensions que s'ha instal·lat per fer la retirada s'ubicarà a la part baixa del vial, per retirar els pilars que es troben en aquest punt i probablement cap a mitjan setmana aquesta retirada estarà completada, tal com ha comentat el cap d'àrea de Serveis Públics del comú d'Andorra la Vella, Jonatan Vicente, que ha recordat que aquestes estructures es faran servir per al reompliment de l'ampliació del carrer Doctor Vilanova en el tram comprès entre la rotonda de Prada Casadet i la font del Govern.