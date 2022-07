Bus llançadora gratuït per inaugurar la Borda de Ràmio

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany posa a disposició de totes les persones que vulguin participar en la festa d'inauguració de la borda de Ràmio, prevista per aquest diumenge, 3 de juliol, un bus llançadora gratuït. El bus sortirà del parc de la Mola a les 10 hores i traslladarà els passatgers fins al camí de la Muntanya (la Plana) i el camí dels Matxos per pujar a peu cap a Ràmio.

La corporació informa que el vehicle que farà aquest trasllat no accepta gossos, motiu pel qual, per pujar amb la mascota caldrà fer una reserva al bus a la demanda a través de l'App Ride Pingo. Es recomana el desplaçament amb transport públic per assistir a la festa d'inauguració de la borda de Ràmio, ja que diumenge, de 8 a 10 hores, les carreteres estaran tallades a causa de la celebració d'un esdeveniment esportiu. Per la baixada també es podrà utilitzar el servei del bus a la demanda.

La festa d'inauguració començarà a les dotze del migdia amb una benvinguda de la cònsol major i un intercanvi de reflexions al voltant del passat, present i futur de la Vall del Madriu. A la una del migdia, s'oferirà un aperitiu amenitzat amb música. A més, per als més petits s'han preparat jocs tradicionals.

La pujada fins a Ràmio es podrà fer acompanyats per guies de muntanya. El comú ha previst dos punts de trobada, el primer, a la Plana, just a l'inici del camí de la Muntanya, i el segon, a l'inici del camí dels Matxos, al costat de la caseta de fusta. Les dues sortides començaran a les 10.30 hores.