Campus per a joves a Ràmio

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany organitza un campus natura que tindrà com a camp base la borda de Ràmio. L’activitat està adreçada als joves d’edats compreses entre els dotze i els setze anys i es durà a terme del 22 al 26 d’agost.

El campus pretén oferir als joves una experiència diferent i enriquidora, manifesten des de la corporació comunal. El fet que es desenvolupi enmig de l’entorn natural fomenta entre els participants el respecte pel medi ambient i ajuda a avançar cap a la sostenibilitat. Això es fa a través de la pràctica d’esports com l’escalada o la via ferrada, la descoberta de la fauna i la flora, i d’altres activitats lúdiques. A més, tenint en compte que el campus es desenvolupa en un indret declarat patrimoni de la humanitat per la Unesco, l’estada brindarà als joves l’oportunitat de conèixer la història i el patrimoni de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Tot això amb l’experiència de conviure durant cinc dies amb altres joves amb els quals realitzaran feines col·lectivament. Els participants aniran acompanyats de dos monitors experimentats.

El preu del campus natura a Ràmio és de 144 euros i inclou els àpats (a excepció del primer dinar) i les pernoctacions, a més de les activitats. Hi ha la possibilitat de sol·licitar exoneracions per aquesta activitat. Les inscripcions es poden fer de forma presencial al secretariat del Prat del Roure de dilluns a divendres, de les vuit del matí a les tres del migdia.