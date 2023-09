Comença la instal·lació de la grua de grans dimensions a Doctor Vilanova

Andorra la VellaLa instal·lació de la grua de grans dimensions que ha de servir per retirar les bigues del viaducte del Carrer Vilanova ha començat aquest dimarts. Per tant, a més de la restricció a l'accés a l'aparcament centre ciutat, també s'han instal·lat unes tanques per als vianants, ja que el pas a la zona estarà restringit. Així les persones que des de la plaça Rebés vulguin accedir als ascensors del vestíbul del centre de congressos hauran de fer-ho per la Rambla Molines o pel carrer de la Vinyeta, a tocar de la plaça del Poble. Previsiblement aquest tall serà fins al 16 de setembre.