El comú construirà un nou aparcament de 142 places al centre d’Encamp

EncampEl comú d’Encamp projecta un nou aparcament al centre d’Encamp de 142 places en previsió de la reconversió en habitatges dels actuals aparcaments comunals de Sant Miquel i Terres Primeres. Els treballs de construcció es preveuen iniciar l’any vinent, per això, el comú ha previst ja una alternativa per no disminuir el nombre de places d’aparcament al centre.

La cònsol major encampadana, Laura Mas, ha explicat que “en previsió de la reconversió en habitatges dels aparcaments comunals de Sant Miquel i Terres Primeres, el comú ha buscat un nou emplaçament, llogant els terrenys de la Terra de la Coma Llarga, per construir-hi un nou aparcament de 142 places". Mas també ha avançat que “a principis de desembre es posarà en funcionament el nou aparcament del parc de l’Ossa amb una capacitat d’una vuitantena de places”.

El comú va aprovar la setmana passada el projecte per a la construcció d’un nou aparcament horitzontal, en els terrenys situats a tocar de l’edifici de l’antic telecabina, coneguts com Terra de la Coma Llarga, i aquest dimecres ha publicat el concurs, mitjançant la publicació al BOPA, els treballs d’arranjament i construcció d’aquest nou equipament comunal.

Dos punts de recollida d’escombraries tancats i un nou pipicà a la zona

El projecte d’aquest nou equipament inclou també dos punts de recollida d’escombraries, un a l’entrada per la part del carrer de Riu Blanc, i un a l’entrada a tocar de la rotonda de l’antic telecabina. En aquest espai s’habilitarà també un nou pipicà, que se sumarà als vuit existents, per donar servei a aquesta zona propera al carrer del Mirador.

Les empreses interessades han de presentar les ofertes abans de l'1 de desembre. El termini de construcció és de quatre mesos, aproximadament, i el pressupost estimat és d’uns 555.000 euros.