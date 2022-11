Denuncien que el pàrquing de les Fontetes a la Massana no compleix amb les normes de seguretat

La MassanaUn usuari ha mostrat el seu malestar a les xarxes pel "mal funcionament" del pàrquing de les Fontetes, adreçant-se al comú de la Massana. Assegura que la porta de l'escala de la planta 0 està tancada des de fa més d'un any. Es pregunta que passaria si els ascensors no funcionessin i hi hagués un incendi, o simplement perquè els agradaria poder fer servir les escales per sortir.

@comudelamassana Parking de les Fontetes continua amb el mal funcionament. Porta de la escala de la planta 0, tancada a cal i canto desde fa mes d’un any. I si els ascensors no funcionen i hi ha un INCENDI?. I si vols pujar i/o baixar per allo del “teu cor t’ho agreira?. — Perico de los palotes (@Achimpi) 13 de noviembre de 2022