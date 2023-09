Mas destaca que estan "accelerant" per tenir el parc de l'Ossa abans de finals del mandat

EncampQuan tot just queden tres mesos i escaig per a la celebració de les eleccions comunals el comú d'Encamp està "accelerant pel parc de l'Ossa, un dels projectes més importants del mandat", tal com ha destacat la cònsol major, Laura Mas, en el marc de la celebració de diada de la Mare de Déu de l'Oratori.

Mas ha manifestat que encara aquest tram final del mandat "amb moltes ganes de poder acabar projectes" i ha remarcat que estan "treballant molt" per poder tancar "els compromisos" que van "adquirir". En aquest sentit, ha recordat que alguns dels projectes que portaven al programa electoral i que tenien previstos "no els vam poder fer per la pandèmia", però ha afegit que "els que vam prioritzar" els estan tirant endavant per poder-los finalitzar.

I entre els més rellevants d'aquests projectes, com ha recordat Mas, hi ha el parc de l'Ossa, el nou espai verd al centre d'Encamp que inclourà la construcció de tres nous edificis de serveis, una zona de restauració, un parc infantil i juvenil i un nou aparcament amb 80 places.