Encamp acollirà la gala de Viles Florides 2023 el 22 de setembre

EncampEncamp acollirà la gala de Viles Florides 2023 el pròxim 22 de setembre. Ho han anunciat aquest dimarts la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, la directora d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, Vanessa Carrascosa, la presidenta de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), Mercè Martínez i el responsable de Promoció de Viles Florides, Roger Parcerisas, qui han manifestat que durant l'acte s'atorgaran flors d'honor a més de 160 ajuntaments i comuns. A l'esdeveniment, que tindrà lloc a la plaça dels Arinsols es preveu una assistència de prop de 300 persones entre autoritats dels municipis, tècnics, responsables i professionals del sector. Mas ha explicat que la gala es du a terme anualment de manera itinerant entre les poblacions que formen part del projecte de Catalunya i Andorra. "L'any passat es va fer a Tarragona i enguany és un plaer anunciar que es realitzarà a Encamp", ha dit, afegint que a banda del lliurament de flors d'honor, que tindrà lloc al vespre, durant la jornada es duran a terme actes per conèixer Encamp i els seus espais verds i activitats en l'àmbit cultural.

La mandatària ha recordat que Encamp va ser la primera vila d'Andorra que es va adherir a Viles Florides i ha apuntat que el 2021 van ser distingits amb quatre flors d'honor, un guardó "sobtat" que van rebre amb una "gran festa". De la mateixa manera, ha exposat que el fet de formar part de la iniciativa els ha permès nodrir-se de coneixements tècnics per continuar treballant en l'embelliment floral de la parròquia, que "fa anys que fa goig". Per la seva banda, Martínez ha lloat la tasca que estan fent des del comú encampadà, posant en relleu que avui dia les quatre flors d'honor "són la màxima distinció que hi ha", ja que cap municipi ha aconseguit, de moment, la cinquena.

Quant a la iniciativa, Viles Florides cerca la transformació dels pobles i ciutats al voltant dels espais verds, fent que aquests esdevinguin el fil conductor de la comunitat al territori, fent-lo més entranyable, colorit i acollidor. "Vosaltres creieu en el projecte i feu valdre aquesta feina", ha assegurat i ha matisat que gairebé totes les parròquies d'Andorra formen part de la iniciativa, exceptuant Ordino, amb qui ja s'estan tenint converses. En relació amb els guardons, el responsable de Promoció ha explicat que les flors d'honor, salvant les distàncies, "són com les estrelles Michelin de la gastronomia" perquè valoren la línia com el municipi tracta i fa valdre "el verd urbà i la sostenibilitat". "No tenim estrelles, tenim flors i en lloc de valorar la qualitat, el servei o l'estat de la neteja d'un restaurant, analitzem els espais verds, com es tracten i cuiden", ha assenyalat.

Parcerisas també ha posat de manifest que Viles Florides "no és una competició entre municipis", sinó que cada poble competeix amb ell mateix per superar-se any rere any per obtenir una nova flor. La valoració la du a terme un jurat extern en funció de diferents criteris que els comuns tenen al seu abast per treballar d'un exercici a l'altre, com per exemple qüestions paisatgístiques, l'estalvi d'aigua o el control de les plagues i malalties. "No agafem ningú per sorpresa, tots els municipis coneixen els criteris d'avaluació", ha afirmat. Per la seva banda, Carrascosa ha considerat que un dels aspectes que ha incentivat l'obtenció de quatre flors d'honor és la voluntat de la corporació per integrar els espais verds en els projectes constructius, "tot i tenir-lo de manera natural a les nostres muntanyes" i la participació ciutadana, així com la no utilització de productes fitosanitaris i, com a novetat d'enguany, la corporació utilitzarà aigua no potabilitzada pel rec dels espais verds.