Encamp demana més espais per tirar terres d'obra pel tancament a l'hivern de l'abocador de Maià

EncampL'abocador del Maià tancarà a l'octubre o, si fa bons temps, al novembre, a tot estirar, i estarà tancat tot l'hivern. Així ho ha confirmat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, que ha assegurat que davant aquest tancament caldrà que el país compti amb "dos o tres punts" on es puguin abocar les terres procedents de les obres.

Mas ha assegurat que els comuns treballen per poder disposar d'espais on abocar les terres i en aquest sentit ha manifestat que "de cara al setembre" miraran de "fer una reunió per poder-los tancar", ja que ha insistit en què es necessiten "un o dos més". Ha recordat que "Canillo tenia unes possibles ubicacions" i que també Andorra la Vella es va oferir a buscar emplaçaments i a més "hi havia una altra parròquia que també n'estava buscant". En aquest sentit, cal recordar que la corporació de Sant Julià de Lòria treballa per poder ampliar l'abocador de la Rabassa.