Entra en vigor dijous la gratuïtat del bus parroquial de la Massana

La MassanaEl departament de Comunicació del comú de la Massana ha informat que dijous 1 de setembre entrarà en vigor la gratuïtat del bus parroquial. Serà de lliure accés tant per als residents com per als turistes. Una mesura que pretén assolir un doble objectiu d'afavorir l'economia familiar i la mobilitat sostenible.

Aquest servei de bus rep una mitjana de 1.500 usuaris mensuals, xifra que a l'agost s'ha situat en 1.633. De fet, s'ha fet un reajustament de les quatre línies per a reduir el temps dels trajectes. El conseller de Turisme, Josep Maria Garrallà, ho considera un canvi important per a millorar l'eficiència del servei.

Pel que fa a l'accés, es demanarà als usuaris disposar de l'abonament gratuït o d'altres, i que el presentin amb la finalitat de poder recollir dades estadístiques. Als turistes o temporers se'ls hi donarà un tiquet senzill, amb la mateixa finalitat.