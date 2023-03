Escaldes adjudica per dos milions la primera pedra per als pisos a preu assequible del Pessebre

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha acordat aquest dilluns, amb els vots favorables de tots els consellers, adjudicar l'excavació i la construcció d'un aparcament soterrat i una planta baixa a la parcel·la de l'avinguda del Pessebre número 60 on s'han de bastir els pisos a preu assequible per part de l'executiu. El comú es farà càrrec de la construcció del pàrquing, que tindrà un cost de 2.087.500 euros i es calcula que els treballs puguin estar enllestits en set mesos. Des de la corporació es considera que aquest termini serà suficient perquè mentrestant el Govern "tingui temps" a fer els passos necessaris per fer l'adjudicació de les obres i la construcció dels habitatges pugui començar de manera correlativa a l'acabament de l'aparcament.

Tal com es va posar en relleu divendres durant la signatura de l'acord entre el comú i el Govern, el cost de la construcció de l'edifici pot estar al voltant dels set o vuit milions d'euros, dos dels quals van a càrrec del comú, que construeix i gestionarà l'aparcament i també la plaça pública i els locals que hi haurà a la planta baixa de l'edifici.

La cònsol major escaldenca, Rosa Gili, ha destacat que el Govern "inverteixi" a la parròquia, ja que ha subratllat que Escaldes-Engordany ha estat "una de les més oblidades en inversions governamentals". Qüestionada posteriorment pels mitjans de comunicació sobre el fet de si aquest acord, i un altre que també ha estat objecte d'aprovació per a la restauració de ponts a la parròquia, pot ser llegit en clau electoralista, ha destacat que "encara que sigui 'salvats per la campana'", és important que aquestes inversions arribin a la parròquia i ha assenyalat que precisament és perquè l'executiu i el comú són de color diferent que potser arriben, ja que ha destacat que fins ara es donava allò que sentencia que "el sabater és el més mal calçat". Així, ha manifestat que potser per al Govern és "important electoralment" però que des de la majoria s'ha valorat que és "una cosa bona per a la parròquia" i que al final "són els diners de tots" i Escaldes n'ha de sortir beneficiada. Gili ha negat, però, "cap acostament polític" i ha recordat que les relacions entre les dues administracions no han estat sempre fàcils.

Des de l'oposició el conseller Miquel Aleix ha destacat que celebren que hagi estat possible l'acord per poder disposar d'aquest edifici que ha de ser una eina més per resoldre un problema que "preocupa". En el mateix sentit, ha destacat que és important que es facin inversions a la parròquia i que els costos de certs projectes es puguin compartir entre administracions. El seu company de files, Jordi Vilanova, ha destacat que malauradament el projecte tardarà una mica i hi haurà famílies que hauran d'esperar per la qual cosa ha demanat que s'activin les ajudes a l'habitatge que el comú va impulsar durant la Covid. Des de la majoria se li ha respost que ja estan actives i que si no se'n donen més és perquè ara el Govern no fa una convocatòria per a les ajudes de l'habitatge sinó que les concedeix tot l'any, però s'ha manifestat que si cal es poden atorgar. Gili, al seu torn, s'ha mostrat sorpresa per les paraules de Vilanova i ha recordat que quan les ajudes comunals es van aprovar des de DA es va parlar, fins i tot, de dur la mesura al Constitucional.

Canvis al pla d'urbanisme

Durant la sessió de consell de comú d'aquest dilluns també ha estat aprovada de manera definitiva la modificació del pla d'urbanisme, després de rebre l'informe favorable de la comissió tècnica d'urbanisme (CTU). Gili ha recordat que amb els canvis fets l'espai d'ús públic al Clot d'Emprivat passarà del 15% actual a ser d'entre el 50% i el 64%. Aquest espai es concentrarà a la zona del Prat del Roure per així poder disposar d'un gran pulmó verd a la zona, equiparable al parc Central. La cònsol major ha recordat que amb aquesta aprovació definitiva s'aixeca la moratòria que hi havia per donar permisos en aquest espai i ha manifestat que hi ha "alguns promotors que estaven a l'expectativa" de veure com quedaven aquestes modificacions per poder entrar els seus projectes. L'oposició ha votat a favor d'aquest punt i Aleix ha advertit que s'ha d'entendre que per poder disposar d'aquests espais públics s'ha de construir en alçada.

També ha rebut el vistiplau de tots els consellers l'adjudicació dels treballs de rehabilitació dels ponts de la Tosca, dels Escalls i d'Engordany, declarats béns d'interès cultural i el conveni a través del qual el Govern i el comú es reparteixen a parts iguals el cost de l'obra. La intervenció als tres ponts ha estat adjudicada per un import de 488.560 euros a la Société Gersoise de Restauration de Patrimoine i en aquest sentit la cònsol major ha recordat la dificultat per trobar professionals al país que puguin dur a terme aquestes actuacions. Els treballs començaran el mes de maig i s'allargaran uns tres mesos i serviran no només per reforçar l'estructura i millorar certs aspectes de seguretat sinó també per embellir aquests béns. El comú es farà càrrec de 244.000 euros de l'obra i ha aprovat també un suplement de crèdit de 44.280 euros, ja que la previsió inicial del cost era inferior a la que finalment ha estat.

Execució pressupostària

A l'últim, en la sessió de consell de comú s'ha aprovat, amb les abstencions de l'oposició, l'execució pressupostària del 2002. Així, el comú tanca l'exercici 2022 amb un superàvit de més de sis milions d'euros fruit d'uns ingressos "històrics", segons el cònsol menor, Joaquim Dolsa, de 35 milions d'euros i unes despeses de 29 milions. Dolsa ha destacat que els impostos sobre la construcció que s'han apujat un 337,3% fent que el comú hagi ingressat per aquest concepte 5,4 milions. La cessió obligatòria de terrenys ha comportat que s'hagin rebut 1,8 milions d'euros. Quant a les despeses, Dolsa ha subratllat els catorze milions d'euros en inversions compromeses. A 31 de desembre del 2022 l'endeutament del comú era de 5,4 milions d'euros (el 2021 es va tancar amb 8,3 milions d'euros) situant la ràtio d'endeutament en el 19% del seu llindar màxim. Dolsa ha tornat a incidir en la "bona salut de ferro" de les finances comunals mentre que Vilanova ha incidit en la necessitat que es faci una gestió acurada.