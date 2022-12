Escaldes compra dues parcel·les al carrer de l'Obac per prop d'un milió d'euros

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous la compra de dos terrenys al carrer de l'Obac, un ubicat al número 2 i un altre al número 5, per un import de 980.000 euros. Un d'aquests espais, el del número 2, podrà servir per millorar la connectivitat entre l'avinguda Carlemany i el carrer de l'Obac. L'altre terreny compta amb una borda històrica, casa Gabriel, que el omú vol recuperar per destinar-la a algun ús que ara s'ha d'acabar de definir i que podria passar, per exemple, per encabir el departament de Cultura o l'oficina d'informació de la vall del Madriu.