La festa de la joventut d'Escales-Engordany: un espai per passar-s'ho bé però també on expressar-se

Escaldes-EngordanyUn espai perquè "el jovent es pugui expressar", perquè pugui fer arribar les seves opinions i informar-se de diferents propostes i alhora passar-s'ho bé en dia "lúdic i agradable", aquesta és la doble finalitat amb la qual el comú d'Escaldes-Engordany ha organitzat, un any més, la festa amb motiu del Dia internacional de la joventut. Tal com ha destacat la consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica, Meritxell Massoni, a més de poder gaudir de quatre actuacions musicals al llarg de la tarda els joves han pogut trobar al Prat del Roure diferents estands com el del Fòrum Nacional de la joventut, el del Consell d'Europa o el de la Creu Roja, a més del de l'espai jovent escaldenc, uns punts en què s'han pogut informar sobre les diverses propostes que tenen al seu abast i al mateix temps dir-hi la seva. En aquest sentit, Massoni ha destacat molt especialment l'espai del Consell d'Europa, a través del qual els joves poden mostrar les seves opinions per fer-les arribar a aquest organisme.

Així, la consellera escaldenca ha emfasitzat que és "súper interessant" que hi hagi aquest estand d'aquest organisme europeu present a la festa i ha subratllat que li semblava que era la primera vegada que es feia una acció així. De fet, ha destacat que a l'espai jovent un dels neguits és poder recollir les opinions dels joves i que per aquest motiu s'ha impulsat una proposta anomenada 'assemblea' on una tarda a la setmana els joves "fan assemblea i proposen els temes que els interessa, que els preocupa i hi ha una mica de debat". Aquesta, ha remarcat, és una de les vocacions del servei d'atenció als joves, que també ha vist augmentada la seva freqüentació en el darrer any i per joves de diverses edats, ja que Massoni ha destacat que en un cert moment eren més habituals els majors de divuit anys i el neguit era poder arribar als que tenen entre catorze i divuit, una fita que s'està aconseguint, ha assegurat.

Pel que fa a la festa, a banda dels estands informatius, també n'hi ha de venda de productes musicals i samarretes i per l'escenari ubicat al Prat del Roure han d'anar passant fins a les deu de la nit quatre grups, entre els quals els que van guanyar l'any passat l'Escaldes Sound, els guanyadors del concurs de Cervera i també els finalistes.