La Fira d'Andorra la Vella torna del 21 al 23 d'octubre sense restriccions

Andorra la VellaLa Fira d'Andorra la Vella arriba aquest any a la 43a edició i ho fa retornant a la normalitat després de la pandèmia i amb la novetat d'un espai dedicat a la ciutat intel·ligent. D'aquesta manera, una vintena d'expositors que giren al voltant d'aquesta temàtica i estan relacionats amb la innovació, les noves tecnologies o la sostenibilitat ocuparan un espai a l'envelat de la fira, on s'encabiran 170 estands. De manera paral·lela, l'espai expositiu del comú d'Andorra la Vella també se centrarà en l''smart city' i hi haurà un seguit de xerrades sobre aquest tema.

La cita tindrà lloc els dies 21,22 i 23 d'aquest mes, i tal com ha assenyalat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, s'ha avançat en el calendari per no coincidir amb el pont de Tots Sants i que l'aparcament del parc Central pugui, d'aquesta manera, estar disponible per als visitants. Després de l'anul·lació per la pandèmia i d'una edició de l'any passat marcada per les restriccions, la cita torna a la normalitat i tal com ha subratllat Marsol, ho fa per "continuar sent el punt de retrobament social, emblemàtic i únic" per on "tothom hi passa". També ha reivindicat que és "un motor econòmic important" per al teixit empresarial i mostra d'això, ha afegit, és que s'han esgotat els espais expositius i hi ha llista d'espera. En aquest sentit, la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, ha manifestat que poc després que s'obrissin les inscripcions l'espai es va esgotar la qual cosa mostra que és "un punt molt interessant" per al teixit empresarial. En total, com s'ha esmentat, l'envelat de 10.000 metres quadrats encabirà 170 estands (una xifra similar a altres anys). Una part molt rellevant (gairebé el 50%) l'ocuparà el sector de l'automòbil que tal com ha valorat Marsol és "essencial i bàsic" perquè la cita tingui encara "més ressò".

L'estand d'Andorra la Vella se centra aquest any en la ciutat intel·ligent i els visitants podran gaudir d'una experiència immersiva amb unes ulleres 3D que en tres minuts els portarà a fer "un viatge" per una "Andorra la Vella imaginària". D'aquesta manera es vol "promocionar la parròquia d'una manera diferent", ha manifestat la cònsol major.

De manera paral·lela, s'ha programat un cicle d'una quinzena de xerrades on els participants podran donar la seva visió sobre el món digital i les ciutats intel·ligents, L'espai s'ha anomenat 'Àgora 3.0' i comptarà amb la participació de conferenciants de diferents negocis i d'institucions com el comú de la capital, FEDA o la Universitat d'Andorra.

Novament, hi haurà l'espai reservat a les associacions, on 50 entitats mostraran la seva feina, a través de 36 estands interiors, i amb propostes a l'exterior, un espai que es potencia des del comú, ja que es vol que hi hagi molta activitat a la zona del parc Central. Així, es manté l'escenari respecte de l'any passat fora de l'envelat i allà s'hi faran moltes activitats.

També hi haurà el tradicional mercat artesanal a la zona del passeig del riu, on uns 50 paradistes oferiran els seus productes.

Tal com ha reivindicat López, hi haurà propostes "per a tots els públics" de tal manera que tothom pugui trobar una activitat que li pugui interessar. De fet, la cònsol major ha afegit que s'espera l'afluència d'altres anys en què "tot el país hi passa" i s'arriba als 70.000 assistents.

El pressupost que es destina a la cita és d'uns 400.000 euros, una xifra similar a anys anteriors, i gran part és per a l'envelat, que estarà retirat el 28 d'octubre perquè l'aparcament pugui estar ja operatiu.