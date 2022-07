El Funicamp inaugura la temporada d'estiu amb l'objectiu de superar el 15.000 usuaris

EncampEl Funicamp ha tornat a obrir les portes al públic aquest dissabte per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu a la parròquia d'Encamp, que es mantindrà actiu fins a l'11 de setembre. El conseller de Reactivació Econòmica i Turisme, Nino Marot, juntament amb la consellera de Finances, Josefina Rodríguez, han estat els encarregats d'inaugurar l'etapa estival del giny, que ja ha començat a rebre els primers usuaris.

D'aquesta manera, el conseller ha fet un repàs de les activitats que s'ofereixen al sector d'Encamp, com les excursions i rutes amb 4x4, les pujades amb BTT i, com a novetat d'enguany, el comú ha apostat per una activitat de pesca sense mort a l'estany de Cubil destinada, sobretot, als infants de fins a 14 anys, tot i que també en podran gaudir els adults, siguin residents o turistes. "La voluntat és iniciar-los en aquesta modalitat esportiva", ha dit. A més, ha explicat que han ampliat la promoció turística del Funicamp als mitjans de comunicació fent-se ressò en l'àmbit nacional i internacional i mantenen el val per un refresc per consumir a la vila per a les persones que adquireixin un tiquet per continuar amb la línia de treball de la corporació per reactivar l'economia.

Com a gran objectiu de temporada, Marot ha manifestat que la voluntat és assolir i, si és possible, superar els volums d'afluència registrats amb de la irrupció de la pandèmia del coronavirus, 15.000 usuaris durant l'estiu. Tanmateix, ha asseverat que des del comú són conscients que l'activació del giny durant l'estiu "és deficitària", però "apostem per mantenir aquesta política tot i el cost que comporta" per les arques de l'administració "perquè creiem que és necessari".

D'altra banda, ha comentat que enguany s'ha iniciat la gran revisió de la instal·lació, que tindrà una durada de quatre anys i comporta haver de desmuntar completament el Funicamp, malgrat que es durà a terme en els períodes de parada entre temporades, a la tardor i la primavera. En aquest sentit, ha recordat que la corporació ja ha amortitzat el deute del giny, el que suposa un estalvi d'un milió d'euros anuals, tot i que el cost de manteniment i activació té un preu fix de 880.000 euros.