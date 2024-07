Funicamp obre les portes per encetar l'estiu

Andorra la VellaEl Funicamp obre avui les seves portes per iniciar la temporada d'estiu que s'allargarà fins a l'1 de setembre en horari de 10:00 h a 17:00 h (amb el darrer viatge de pujada a les 16:00 h), perquè els residents i visitants puguin gaudir dels diferents atractius que ofereix la muntanya encampadana.

La consellera de Comunicació i Turisme, Verònica Solsona, i la directora del departament de Turisme, Anna Canals, han visitat aquest matí les instal·lacions acompanyades d'Enric Martínez, responsable de l'oficina de transformació de Grandvalira SAETDE. Han viatjat amb el Funicamp per traslladar-se des del centre d'Encamp fins a la zona de Solanelles, a més de 2.500 metres d'altitud en 25 minuts, per conèixer en primera persona les reaccions dels primers viatgers de la temporada.

En aquest primer viatge d'obertura, Solsona ha explicat que "hem tingut la sort de fer-lo amb els primers turistes i hem pogut viure en directe les sensacions que han tingut i les preguntes que han fet", i ha afegit que "el més important és que els turistes tinguin una bona experiència des del principi fins al final". Amb aquest objectiu, el que es pretén és donar valor i importància a tota l'experiència que suposa aquest trajecte,

"volem tenir cura de la informació que reben els turistes a l'entrada amb els informadors, que sigui precisa i correcta i, evidentment, poder-los atendre amb tots els idiomes; i una vegada facin el viatge i arribin o bé a l'estació intermèdia o a Solanelles, que també puguin estar informats en tot moment sobre les activitats que es poden fer".

A més, la consellera ha destacat que estan "molt contents d'iniciar aquesta nova temporada i de la col·laboració amb Grandvalira". També ha explicat que ja s'està començant a treballar conjuntament amb Grandvalira per a les activitats de l'estiu vinent, "hem previst reunions durant tot l'any per parlar i veure quines possibles noves activitats podrem fer i també en què cal millorar". Una de les novetats d'aquest any és la incorporació de màquines de venda i recollida de forfets, amb les quals es pretén agilitzar aquests processos i evitar cues a les taquilles.

Activitats d'estiu amb el Funicamp

Durant aquest període estival, el Funicamp és el punt de sortida de múltiples rutes a peu, vies ferrades, excursions amb autobús 4×4, pesca i, també, es pot accedir amb bicicleta per baixar per rutes de BTT senyalitzades. A més de descobrir paisatges d'alta muntanya, permet conèixer el patrimoni cultural i històric amb la visita a l'Orri del Cubil.

Per tercer any consecutiu, també es pot gaudir de la pesca d'alta muntanya sense mort per a nens al Llac del Cubil. Aquesta activitat és gratuïta per als nens de 6 a 14 anys i compta amb un guia especialitzat que ensenya les diferents tècniques de pesca als assistents. La durada de l'activitat és d'una hora i per accedir al Llac del Cubil es pot fer a

través del bus 4x4 que surt des de Solanelles, a peu o en bici.També s'ofereix la possibilitat d'aturar-se a l'estació intermèdia del Funicamp per passejar per la vall dels Cortals, fer una via ferrada o visitar el Pont Tibetà, diverses rutes a peu o escalada al rocòdrom exterior dels Cortals. Durant la temporada d'estiu també estarà obert el restaurant de Solanelles on es pot gaudir de vistes panoràmiques.

Tarifes del Funicamp

En relació amb les tarifes, el viatge bàsic d'anada al Funicamp té un cost de 10 euros, i el d'anada i tornada de 15 euros. A banda, hi ha disponibles diferents paquets amb el giny i les activitats que es poden realitzar. Per exemple, el paquet 'Excursió 4x4 Orri del Cubil' que inclou l'anada i tornada amb Funicamp i l'excursió amb 4x4 des de Solanelles fins a Cubil. Aquestes tarifes i els descomptes disponibles, com la gratuïtat en el Funicamp amb el forfet de temporada Andorra Pass i Nord Pass, es poden consultar a les Oficines de Turisme d'Encamp.