Gili defensa la contractació d'una persona per al departament de comunicació per les "necessitats" del servei

Escaldes-EngordanyLa persona que el comú d'Escaldes-Engordany ha contractat com a càrrec de relació especial per al departament de comunicació "treballarà per al comú" i "no per a Rosa Gili, Quim Dolsa o Magda Mata", tal com ha defensat la cònsol major, Rosa Gili, que ha destacat que la treballadora finalitzarà la seva tasca al servei el 31 de desembre i que ha defensat que si aquesta contractació s'ha fet ara és per "necessitats" d'aquest departament. Així ha volgut respondre en la roda de premsa posterior al consell de comú celebrat aquest dijous les "suspicàcies" a les que havien assenyalat des de l'oposició, que veuen aquesta contractació feta "d'una forma rara" i més a tres mesos de les eleccions comunals.