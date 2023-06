Els inquilins dels pisos a preu regulat de Santa Coloma hauran d’acreditar quinze anys de residència a la parròquia

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous el concurs nacional que ha de permetre adjudicar la concessió, construcció i gestió dels habitatges a preu regulat al Cedre. La voluntat del comú és que cap a "finals del mes de setembre o principis de l'octubre" es pugui fer aquesta adjudicació. De manera paral·lela a aquest concurs també s'han acordat els criteris que regiran la concessió d'aquests pisos (una trentena de dues i tres habitacions) i d'aquesta manera s'ha fixat que calgui un mínim de quinze anys de residència a la parròquia perquè d'aquesta manera sigui gent "arrelada" i també que les unitats familiars hauran d'acreditar uns ingressos bruts d'entre 1 i 1,5 del llindar econòmic de cohesió social (LECS). Aquest punt ha comptat amb el vot en contra de l'oposició, ja que si bé estan a favor que es posin pisos al mercat el que no comparteixen són "les formes" que ha escollit la majoria i en aquest sentit la consellera Dolors Carmona ha manifestat que els hagués "agradat votar a favor, però no combreguem amb la manera de fer; ens plantejàvem una abstenció", ja que estan d'acord "amb la finalitat" que hi hagi "més habitatges al mercat "però consideren que les "maneres de fer no beneficien la parròquia".

El cònsol major, David Astrié, ha defensat que el més important és que "avui falta un dia menys per tenir pisos de lloguer a preu regulat" i ha remarcat que això serà possible malgrat des de l'oposició no se'ls hagi donat "facilitats". En aquest sentit, ha manifestat que estava sorprès pel vot en contra quan "som conscients tots plegats de la dificultat de trobar aquests pisos de lloguer a preu assequible". "Hem treballat durant molt temps junts, hem estat molt transparents, hem compartit documents, hem estat pacients perquè la minoria aportés millores i algunes fins i tot les hem recollit en el plec de bases, nosaltres pensem que hi havia una bona sintonia quant a la confecció d'aquests documents i finalment hem vist que no", ha lamentat. Al seu torn, Carmona ha destacat que s'han trobat "amb un plec administratiu tancat i un estudi de viabilitat on ponderaven tots els paràmetres i les aportacions que hem pogut fer són més aviat de redactat però no més".

Des de l'oposició s'han mostrat ferms en defensar que creuen que la situació financera del comú hauria de permetre que es fes càrrec de la construcció d'aquest edifici, que ha de tenir un cost de 4,5 milions, ja que els diners "públics han de ser per a equipaments públics" i també han plantejat els dubtes jurídics que els planteja que un espai que és fruit d'una cessió es destini a una concessió a un privat i volen que es defineixi quin tipus de projecte s'hi bastirà, per exemple, si seran pisos socials o equipaments de serveis públics, i demanen que es facin "les consultes pertinents" per evitar "un ensurt" que podria endarrerir encara més el projecte. De fet, i quant als terminis, creuen que si el comú hagués agafat "el toro per les banyes" ja podria estar en marxa, una opinió que no ha compartit el cònsol major.

Astrié ha defensat que es faci un projecte publicoprivat i ha destacat que hi ha empreses interessades. "Si mai no hi hagués cap empresa o el concurs es declarés desert, el comú està disposat, i ho hem dit des del minut zero, de fer la inversió des dels fons del comú, però primer volem explorar aquesta via de la concessió publicoprivada perquè pensem que és la fórmula que pot encaixar bé", ha defensat.

Ara es publicarà el concurs i les empreses tindran fins a finals d'agost per fer les seves ofertes, Després s'examinaran durant un termini d'un mes i es procedirà a la concessió. El concurs fixa un termini de 30 mesos per a les obres de construcció de l'immoble, un d'un màxim de 50 anys per la concessió i explotació dels pisos que costaran entre 560 i 640 euros.

Des de l'oposició també s'ha criticat que el comú no hagi fixat en els criteris per a la concessió certs aspectes com el cànon que hauran de pagar les empreses, un aspecte al qual Astrié ha restat importància manifestant que serà un criteri que es valorarà per dur a terme la concessió i que el més important és que es facin els pisos.