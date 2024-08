Inversió de 110.000 euros per remodelar el pont de la Mola

EncampEl comú d'Encamp ha adjudicat per un import de 110.048 euros els treballs per a la rehabilitació de la passarel·la de la Mola. El termini amb què comptarà l'empresa per fer les obres a partir de la publicació de l'adjudicació aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) és de vuit setmanes, és a dir, de dos mesos.

Cal recordar que el comú va convocar el passat mes de maig el concurs per adjudicar la millora d'aquest passatge, que uneix l'avinguda de Joan Martí amb l'actual parc de l'Ossa, i que està situada a la zona de la piscina de la Mola. Aquest pont, construït pel comú d'Encamp l'any 1997, s'ha vist afectat pel pas del temps. Es preveu, doncs, que els treballs serveixin per fer una substitució general de tot el paviment i el corresponent manteniment a les baranes de la passarel·la i zona d'accés, que presenten punts d'oxidació, així com l'arranjament d'algun tram de teulada de la zona d'accés, canvi de lluminàries malmeses i obsoletes, neteja dels murs, entre altres.

Cal recordar que recentment el comú també va adjudicar per 131.081 la rehabilitació del pont del carrer de la Molina, arran dels desperfectes detectats en la part superior del pont, la inferior del viaducte i les voravies. Aquest pas travessa el riu Valira d'Orient i connecta la zona del prat Gran i el nou parc de l'Ossa.