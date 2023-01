Inversió d'1,4 milions perquè Natuland sigui autosuficient energèticament

Sant Julià de LòriaCamprabassa i la Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per tal de fer realitat el projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques als aparcaments de les cotes 1.600 i 2.000 de Naturland. Tal com ha explicat el director de la Mútua Elèctrica, Joan Albert Farré, l'entitat destinarà 1,5 milions d'euros a aquesta iniciativa, la qual veurà la llum al llarg d'aquest 2023 i permetrà abastir energèticament la totalitat del parc amb energia 100% renovable. A més a més, la instal·lació permetrà als usuaris de Naturland disposar de més protecció per als seus vehicles.

Entrant al detall del projecte, el cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha posat en relleu que la idea és cobrir les places d'aparcament de les dues cotes amb unes marquesines que portaran incorporades les plaques fotovoltaiques. En concret, la instal·lació de la cota 1.600 comptarà amb una superfície de 1.800 metres quadrats, mentre que la de la cota 2.000 arribarà als 1.650 metres quadrats. La construcció d'aquestes infraestructures no reduirà les places d'aparcament existents, ja que, tal com ha apuntat Majoral, a la cota més baixa es continuarà gaudint de 127 places, mentre que a la més alta hi haurà 108 places més.

El conveni signat entre ambdues entitats s'ha fet mitjançant una concessió de 25 anys, malgrat que el text preveu que es pugui ampliar fins a un màxim de 42 anys que, precisament, "és la durada que Naturland té la concessió prop del comú". A banda dels beneficis energètics, Majoral ha manifestat que l'ecoparc també es beneficiarà d'uns 50.000 euros no dineraris que corresponen a la cessió dels espais per a la instal·lació dels equipaments als dos aparcaments.

La inversió d'1,4 milions d'euros per part de la Mútua es divideix en 740.000 euros a la cota 1.600 i en 690.000 a la cota 2.000. S'estima que la producció de les plaques de la cota 1.600 sigui d'uns 540.000 kWh/any, el que equival al consum de més d'un centenar de llars. Pel que fa a la cota 2.000, es preveu una producció estimada de 560.000 kWh/any, el consum equivalent a unes 120 llars. Paral·lelament, Majoral també ha afegit que està prevista la instal·lació de dotze carregadors elèctrics per a vehicles, que també s'instal·laran sota les marquesines.

Amb tot, el cònsol ha dit que la voluntat és "continuar treballant en la millora energètica" i, de fet, ha assegurat que el conveni signat aquest dijous amb la Mútua permet tenir un acompanyament al llarg dels anys per tal de posar el focus en altres projectes d'aquesta tipologia de cara al futur.