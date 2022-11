L'abocador del pic del Maià, tancat a causa de la neu

OrdinoLes primeres nevades que s'han registrat al país han obligat aquest dimarts al comú d'Encamp a tancar l'abocador del pic del Maià, el principal equipament de referència per abocar terres després del tancament definitiu del de Beixalís. Així ho ha comunicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, durant la celebració de la reunió de cònsols que ha tingut lloc aquest matí al comú d'Ordino. Tot i això, segons ha explicat posteriorment la cònsol major de la Massana, Olga Molné, l'abocador es podrà reobrir "si la climatologia ho permet", malgrat que "si a partir d'ara continua nevant cada dia" pot ser que el tancament s'allargui durant tot l'hivern.

Davant d'aquesta situació, Molné ha posat en relleu que "els comuns estem buscant solucions" i, per tant, es continua en la recerca de centres intermedis tenint en compte que actualment hi ha moltes obres en marxa. En el cas d'Ordino, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha dit que "tenim llocs identificats", tot i que això "no vol dir que acabin sent efectius" perquè "estem en una zona d'alta muntanya i ens podem trobar amb problemes com l'abocador del Maià".

Paral·lelament, Mortés i Molné han recordat que també es disposa de l'abocador de Sant Julià de Lòria per abocar les runes més immediates, ja que la voluntat de les corporacions és trobar solucions a curt termini per no haver d'aturar les construccions que actualment es troben en marxa. Lligat a aquest aspecte, ambdós mandataris han informat que s'ha parlat amb l'Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) per acordar una "programació" dels desmunts i, en funció de les possibilitats, "endarrerir" o "escalar" algunes obres previstes que encara no hagin començat. "En algun cas potser començaran les construccions passat l'hivern", ha dit Mortés, afegint que "l'objectiu és que no hagin de parar cap treball".