L'activitat a les plantes -1 i -2 del Centre cultural lauredià no tornarà fins al curs vinent

Sant Julià de LòriaL'activitat a les plantes -1 i -2 del Centre cultural i de congressos lauredià, on s'ubiquen les dependències, entre altres, de la Trapa o l'Escola d'Art, no tornarà fins al curs vinent malgrat que, tal com ha confirmat aquest dimecres el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, aquests espais ja estan totalment habilitats després de les obres que han tingut lloc arran de l'incendi el 9 de novembre del 2022. "Per qüestions de no generar moviment per tan poc temps, i tenint en compte que aviat s'acaba el curs escolar, s'ha decidit mantenir les activitats al lloc on s'estan realitzant i, de cara al curs vinent, tornar-les al seu espai", ha explicat el cònsol.

De fet, l'Escola d'Art és l'únic equipament d'aquestes plantes que encara està pendent d'enllestir, tot i que tal com ha avançat la constructora al comú, es preveu que la rehabilitació estigui totalment finalitzada el 15 de juny. En aquesta zona, però, "aplicarem el mateix concepte", és a dir, no retornar l'activitat fins al nou curs.

Pel que fa a la planta baixa -on hi ha el 'hole', la biblioteca i el bar- i les plantes superiors, encara queda feina al davant, especialment quant a la remodelació dels auditoris Claror i Rocafort. A la planta baixa, Majoral ha anunciat que s'està duent a terme una sèrie de millores tecnològiques a la biblioteca i, en relació amb el bar, està molt avançat, però també s'esperarà a reobrir-ho tot en conjunt.

El gruix important de feina, per tant, es troba en els dos auditoris. En aquests espais, el cònsol ha recordat que "s'està treballant en un projecte de modernització a nivell tecnològic i acústic", així com en tots aquells elements que integren un equipament d'aquestes característiques. Així, la idea és treballar sense pressa per tal de tornar que, en el cas del Claror, "continuï sent el millor auditori del país". Tot i que no hi ha terminis fixats, la previsió del cònsol és que aquestes obres estiguin enllestides abans de finals d'any.

Finalment, i pel que fa a la façana, encara no hi ha novetats. Per tant, la corporació encara es manté a l'espera de saber si és més convenient retirar les plaques afectades pel fum, netejar-les i tornar-les a muntar, o bé retirar-les per col·locar-ne unes de noves, una obra que, com és evident, incrementaria el cost de reconstrucció.