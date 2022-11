L'oposició convoca una reunió de poble a Ordino sobre el projecte de Grifols i el comú no acudirà

OrdinoEl cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha confirmat als micròfons d'RTVA que hi haurà una reunió de poble, convocada per la minoria, el 23 de novembre. Es tractarà el tema del projecte de Grifols i la possibilitat d'activar una consulta popular.

Mortés ha declarat que no assistirà a la reunió, ja que dona el tema per tancat. També ha mostrat la seva sorpresa pel posicionament actual de Movem Ordino. Remarca el fet que hi hagi un representant del partit socialdemòcrata, que estaven completament d'acord amb el projecte, i que ara en entrar una altra persona, han canviat la seva visió. Ha instat als membres del partit a aclarir les seves posicions.