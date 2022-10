L'oposició d'Ordino activa la petició d'una consulta popular sobre el projecte de Grifols

OrdinoL'oposició del comú d'Ordino, formada pel conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, i pel conseller de MovemOrdino, Jean Michel Armengol, impulsarà una consulta popular entre els veïns de la parròquia per preguntar la seva opinió respecte del projecte de Grifols. La consulta, però, arribarà després de la reunió de poble que ambdues forces polítiques tenen previst celebrar cap a finals del mes de novembre i que tindrà com a objectiu explicar a la població el plantejament de l'acord entre el Govern i la farmacèutica, ja que, tal com ha manifestat Armengol, "sembla que molta gent no ho sap i només veuen que han començat les obres amb el pont d'accés al terreny". També és possible que es treballi en una recollida de signatures per aturar el laboratori.

En declaracions posteriors a la sessió del consell de comú d'Ordino d'aquest dijous, Armengol ha destacat la importància del fet que s'uneixin les dues forces per tal de celebrar la reunió de poble tenint en compte que als dos consellers "ens sembla important precisar les condicions d'aquesta adjudicació". "Fins ara ens ha semblat poc clar i no massa democràtic perquè en cap cas s'ha demanat l'opinió de la població d'Ordino i menys a la d'Andorra", ha afegit.

En aquest sentit, el conseller de MovemOrdino ha lamentat que el comú no els hi traslladi tota la informació que reclamen i al·leguin que és una qüestió que "depèn de Govern". "Crec que com a mínim el comú ha d'estar al cas de com van les negociacions", ha exposat, lamentant, també, que no s'hagi fet un concurs públic internacional per crear aquest pol d'investigació i innovació. Tampoc s'ha mostrat satisfet que l'empresa seleccionada hagi estat espanyola i no pas francesa i dels riscos econòmics als quals ha de fer front l'executiu, així com les condicions del contracte.

Així doncs, en relació amb la consulta popular, ha posat en relleu que encara no se sap si es durà a terme "de forma oficial o extraoficial", ja que tot dependrà de l'ajuda que els pugui facilitar el comú. Precisament, des de la visió de la majoria, la cònsol menor, Eva Choy, ha manifestat no tenir constància de les accions que preveu impulsar l'oposició, però s'ha mostrat oberta a escoltar les demandes que els hi facin i ajudar-los en l'organització de la proposta si es creu convenient. "No sé en quin format la volen fer ni com. Esperarem que ens ho demanin i si es pot fer ho permetrem", ha dit.

En relació amb l'acusació de donar poca informació a la ciutadania sobre el projecte, ho ha negat rotundament perquè, ha recordat, "ja es va fer una reunió de poble amb el Govern oberta a la ciutadania d'Ordino i Andorra". Per tant, "discrepo d'aquest punt i si consideren que tenen poca informació facilitarem tota la que puguem", ha conclòs.