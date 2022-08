Més de 600 consultes a l'oficina de turisme d'Arans al juliol

OrdinoL'oficina de turisme ubicada a Arans ha rebut més de 600 visites durant el juliol, un centenar més que el mateix mes de l'any anterior, quan n'hi va haver 492. El comú d'Ordino va decidir l'estiu passat, per tal de potenciar la zona del camí ral, instal·lar un punt d'informació turística a la zona de Riberamunt, el qual es va consolidant amb un 20% més de consultes que el 2021. La caseta turística també estarà oberta durant tot el mes d'agost, que acostuma a ser l'època amb més turistes. De fet, enguany, la corporació presentava diferents novetats i millores a la zona per donar visibilitat a tots els pobles que hi ha d'Ordino cap amunt.

Una d'aquestes novetats han estat les visites guiades pel camí ral. Tot i aquesta possibilitat, des de la corporació informen que la major part dels visitants aposten per fer la ruta per aquesta zona de la parròquia pel seu compte, gràcies a la bona senyalització i la bona accessibilitat que té el camí. Les visites guiades van des del Serrat fins a la Cortinada i encara es poden fer tots els divendres d'agost a les 9.30 hores, amb un preu de 15 euros per als adults i de 7 euros per a la canalla d'entre 6 i 12 anys. El preu de la visita també inclou el retorn amb el bus parroquial des de la Cortinada fins al Serrat.

D'altra banda, el comú també valora molt positivament la bona rebuda que han tornat a tenir les visites a les moles farineres que es van fer el 18 i 19 juny. Aquesta activitat va néixer l'any passat per donar a conèixer el patrimoni ordinenc amb un total de 23 moles farineres que estaven repartides per tota la parròquia.