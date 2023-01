Un miler de noves empreses a la capital des del 2016

Andorra la VellaEls cònsols d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, creuen que l'impuls que s'ha donat a la parròquia durant els vuit anys de mandat han fet que s'hagi generat "una confiança" que ha generat la creació de nous negocis. Així, han concretat que des del 2016 s'han creat "unes 1.100 empreses de més" (un 40%), ja que llavors hi havia uns 3.000 negocis i ara la xifra se situa en 4.292. De fet, tal com ha concretat Astrié, al llarg de l'any passat es van crear 348 nous negocis, ja que hi va haver 666 altes i 318 baixes. Consideren que la "transformació urbanística" que s'ha fet a Andorra la Vella ha impulsat aquesta generació i posen com a exemple zones com Príncep Benlloch, on ara mateix "no hi ha ni un negoci buit", tal com ha subratllat el cònsol menor.

Pel que fa a l'orientació d'aquestes empreses, els dos cònsols han assenyalat que es "nota molta obertura" en pisos d'assessories, negocis d'informàtica o màrqueting i comunicació i han afegit que no es registra "molta rotació". Han defensat, a més, que la reforma urbanística ha servit per transformar certes zones com el carrer Callaueta que ha vist com molts locals s'han "reconvertit" i s'han orientat més cap a la restauració. A més, ha defensat Astrié, s'ha donat un "canvi d'hàbits" i la gent s'hi passeja més que no pas abans, aprofitant també les terrasses que s'han obert en aquesta via. Pel que fa a la connexió d'aquesta zona de Prada Ramon amb l'avinguda Meritxell, el cònsol menor ha detallat que els passatges Europa i Aigüeta estan a l'espera de les obres de l'Escale i ha recordat que un cop aquest centre comercial estigui remodelat també patirà canvis el passatge Biscariet.

Des del punt de vista comercial, Astrié també ha destacat que l'estudi que va fer la Cambra de Comerç sobre Santa Coloma ha identificat que la dinamització pot estar lligada a desenvolupar el món del motor i que ara s'està treballant per "aprofundir en les sinergies" que es poden crear.

En el marc de l'esmorzar de balanç que els cònsols d'Andorra la Vella han ofert als mitjans de comunicació també s'ha recordat que la coberta dels Pouets s'aprofitarà per posar plaques fotovoltaiques que explotarà el comú. L'energia que es produeixi s'injectarà a la xarxa general i FEDA compensarà el comú per aquesta 'injecció'. Ara es traurà el concurs per veure com es pot materialitzar aquest projecte.